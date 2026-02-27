Rendhagyó találkozón Orbán Viktor és Kaszás Márk

Orbán Viktor a közöségi oldalán számolt be a nem hétköznapi tartalmú találkozójáról a fiatalok körében népszerű influenszer, bokszoló Kaszás Márkkal.

Orbán Viktor találkozott Kaszás Márk influenszer bokszolóval, aki egy különleges kéréssel érkezett a miniszterelnökhöz. Fotó: Facebook /Orbán Viktor



Nagyon ritka kéréssel fordult a bokszoló influenszer a miniszterelnökhöz

Kaszás Márk a találkozón így fogalmazott:

Hoztam valamit. Mostanában a küzdősport egyre jobban összekapcsolódik a miniszterelnök úrral. Én ilyen influencer bokszoló vagyok, és ebben a nadrágban szeretnék április 9-én bokszolni, és óriási megtiszteltetés lenne, hogyha Orbán Viktor aláírná ezt nekem.”

Orbán Viktor mosolyogva reagált a kérésre:

Mindig is vágytam egy ilyen gatyára, most nem fogom magamtól elvenni, de ez bokszolókor mindig hétfőn.”

A bokszoló tréfásan visszavágott:

Ha ezen múlik, csináltatok még egyet.”

A miniszterelnök megjegyezte, hogy a bokszöltözék „valahogy olyan férfias”, különösen a hosszú szabás és a deréknál összefogott kialakítás miatt.

Kaszás Márk elárulta, hogy az Arbito Slap Fight gálán lép majd ringbe, ahol öt különböző ellenféllel kell majd megküzdenie öt menetben, folyamatos terhelés mellett.

Nem úgy van, hogy 5x3 perc, és mindig új ember jön be, hanem nincs vége a meneteknek, kicsit extra lesz”

- mondta Kaszás Márk a találkozón, aminek a végén Orbán Viktor végül sok sikert kívánt a mérkőzéshez.