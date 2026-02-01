Nem fog hinni a szemének! Ez volt a fő üzenet a tiszás intézet rendezvényén

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy szerinte a nyugdíjasok alkotják a magyar társadalom egyik legnépesebb, sőt talán leginkább összetartó csoportját. Úgy látja, hogy bár az elmúlt időszak fejleményeinek ők lettek a legnagyobb vesztesei, mégis sokszor a mindenkori kormányzó erők egyik legstabilabb támaszát jelentik - írja az Index.
„Ez régebbi történet, hiszen 1994-től az MSZP-nek jelentettek bázist, 2010-től pedig fokozatosan a Fidesznek” – mondta a korábbi SZDSZ-es politikus.
A nyugdíjasok helyzete számokban
Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója egy prezentációval szemléltette a helyzetet. Elmondása szerint az adatok alapján az Európai Unióban a nyugdíjkiadások átlagosan a GDP 12 százalékát teszik ki, ezzel szemben Magyarországon mindössze a 7 százalékát. A Republikon Intézet 2025 novemberi felmérése szerint a legidősebbek körében a legmagasabb a választási aktivitás.
„A legidősebb korosztály produkálja a legmagasabb választási részvételt” – áll az intézet 2025. novemberi felmérésében, amelyből kiderül, hogy a 60 évnél idősebbek 72 százaléka biztosan elmegy szavazni.
A kutatás szerint a megkérdezettek közel 80 százaléka ellenzi a jelenlegi nyugdíjkorhatár emelését (ami most 65 év), és kétharmaduk támogatná, hogy a nyugdíjak a bérek növekedéséhez igazodjanak.
14. havi nyugdíj – a felszólalók szerint egyértelműen el kellene törölni
A felmérésben arra is rákérdeztek, az emberek hogyan látják a 14. havi nyugdíj ötletét. A válaszok alapján 59 százalék inkább politikai üzenetként tekint rá, nem pedig valódi támogatásként. 25 százalék szerint mindkettő igaz lehet, míg 12 százalék úgy érzi, tényleges segítséget jelent az időseknek.
A beszélgetés következő részében a meghívott szakértők a nyugdíjasok jelenlegi helyzetét elemezték. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke különösen éles kritikával illette azt, hogy a nemzeti össztermékből mennyire kevés jut nyugdíjakra. Véleménye szerint ez az arány egyszerűen vállalhatatlan, és úgy tartja: 160 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat senkinek sem lenne szabad kapnia.
„1997-ig keresetarányos indexálás volt itthon a nyugdíjak esetében. Az akkori kormány ezt eltörölte, és egy bonyolult indexálást vezetett be, amivel rosszabbul jártak az idősek” – jelentette ki.
A szakértők több pontban is egyetértettek: igazságosabb megoldás lenne, ha a nyugdíjak követnék a bérek emelkedését, és széles körben osztották azt a véleményt is, hogy a 14. havi nyugdíj valójában nem jelent valódi segítséget az időseknek.
Karácsony Mihály szerint a 13. és a 14. havi juttatás inkább egyfajta „hűségpénz” vagy „lojalitáspénz”.
Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár ennél is határozottabban fogalmazott: szerinte ezt a rendszert teljesen meg kellene szüntetni.
„Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak”
– hangsúlyozta Mihályi Péter.