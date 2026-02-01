Nem fog hinni a szemének! Ez volt a fő üzenet a tiszás intézet rendezvényén

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy szerinte a nyugdíjasok alkotják a magyar társadalom egyik legnépesebb, sőt talán leginkább összetartó csoportját. Úgy látja, hogy bár az elmúlt időszak fejleményeinek ők lettek a legnagyobb vesztesei, mégis sokszor a mindenkori kormányzó erők egyik legstabilabb támaszát jelentik - írja az Index.

A tiszások eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat

„Ez régebbi történet, hiszen 1994-től az MSZP-nek jelentettek bázist, 2010-től pedig fokozatosan a Fidesznek” – mondta a korábbi SZDSZ-es politikus.

A nyugdíjasok helyzete számokban

Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója egy prezentációval szemléltette a helyzetet. Elmondása szerint az adatok alapján az Európai Unióban a nyugdíjkiadások átlagosan a GDP 12 százalékát teszik ki, ezzel szemben Magyarországon mindössze a 7 százalékát. A Republikon Intézet 2025 novemberi felmérése szerint a legidősebbek körében a legmagasabb a választási aktivitás.

„A legidősebb korosztály produkálja a legmagasabb választási részvételt” – áll az intézet 2025. novemberi felmérésében, amelyből kiderül, hogy a 60 évnél idősebbek 72 százaléka biztosan elmegy szavazni.

A kutatás szerint a megkérdezettek közel 80 százaléka ellenzi a jelenlegi nyugdíjkorhatár emelését (ami most 65 év), és kétharmaduk támogatná, hogy a nyugdíjak a bérek növekedéséhez igazodjanak.

14. havi nyugdíj – a felszólalók szerint egyértelműen el kellene törölni

A felmérésben arra is rákérdeztek, az emberek hogyan látják a 14. havi nyugdíj ötletét. A válaszok alapján 59 százalék inkább politikai üzenetként tekint rá, nem pedig valódi támogatásként. 25 százalék szerint mindkettő igaz lehet, míg 12 százalék úgy érzi, tényleges segítséget jelent az időseknek.

A beszélgetés következő részében a meghívott szakértők a nyugdíjasok jelenlegi helyzetét elemezték. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke különösen éles kritikával illette azt, hogy a nemzeti össztermékből mennyire kevés jut nyugdíjakra. Véleménye szerint ez az arány egyszerűen vállalhatatlan, és úgy tartja: 160 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat senkinek sem lenne szabad kapnia.