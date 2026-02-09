Túl messzire ment az ukrán sajtó, hadat üzentek Magyarországnak

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán a felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az ukrajnai média már az Orbán Viktor elleni merénylet lehetőségéről ír.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence arra hívja fel a figyelmet, hogy veszélyes fordulatot vett az ukrán közbeszéd, mivel már a magyar miniszterelnök elleni merényletről írnak egyes ukrán sajtófelületek (Fotó: Facebook / Rétvári Bence)

Rétvári Bence szerint a háborúellenes gyűléseket követően minden eddiginél nyíltabb nyomásgyakorlás indult Magyarországgal szemben

Elképesztő, hova fajultak a dolgok: az ukrán sajtó már a miniszterelnök elleni merényletről beszél”

– írta a bejegyzésében a politikus, aki szerint a fenyegető hangnem oka egyértelműen az, hogy a magyar kormány nem hajlandó feladni a nemzeti érdekeket, és nem engedi, hogy a magyar adófizetők pénzét a háborúra fordítsák.

Mindezt azért, mert a nemzeti kormány a magyarok érdekeit védi, és nem küldi a pénzünket a háborúba”

– írta Rétvári Bence, aki arra is kitért, hogy a háborúellenes gyűléseket követően szerinte minden eddiginél nyíltabb nyomásgyakorlás indult Magyarországgal szemben.

A háborúellenes gyűlésünk után minden határt átléptek, és nyíltan fenyegetőznek, mert nem vagyunk hajlandóak a magyar adófizetők pénzén finanszírozni a háborút”

– fogalmazott bejegyzésében a KDNP országgyűlési képviselője, aki politikai összefüggéseket is lát a történtek mögött. Állítása szerint nem titok, hogy ukrán oldalról a Tisza Párt győzelmében érdekeltek.

Nem is titkolják, hogy a Tisza Párt győzelmében érdekeltek, hiszen jól tudják, hogy Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszel követeléseire”

– írta Rétvári Bence, hozzátéve, hogy egy esetleges kormányváltás súlyos következményekkel járna Magyarország számára.

A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén Magyarország feladná az olcsó energiát, és pénzügyi, sőt katonai támogatást is nyújtana Ukrajnának”

– közölte az államtitkár, kiegészítve ezt azzal, hogy mindez azt jelentené, hogy megszűnne Magyarország ellenállása a külső nyomással szemben.

Ezzel megszűnne hazánk ellenállása, és Ukrajna szabad utat kapna, hogy érvényesítse követeléseit velünk és Európával szemben is”

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus, aki a bejegyzése végén cselekvésre is felszólított.

Írja alá Ön is a Nemzeti Petíciót, hogy Kijevben és Brüsszelben is megértsék: a magyarok pénzén nem fogjuk Ukrajnát és a háborút finanszírozni! A Fidesz a biztos választás”

– zárta üzenetét Rétvári Bence.