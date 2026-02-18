Rétvári Bence rámutatott, hogy a cél egyértelmű. Egy olyan, brüsszeli és kijevi érdekeket szolgáló kormányt szeretnének Budapesten, amely feladná a nemzeti érdekeinket!

Rétvári Bence: Brüsszel és Kijev együtt akarja hatalomba segíteni a Tiszát Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Ezzel a lépéssel a háborúpárti erőket, a Tisza Pártot próbálják helyzetbe hozni a választások előtt.

Egy ilyen kormány hatalomra kerülése esetén Magyarországot is belesodornák a háborúba, és a magyar adófizetők pénzét küldenék Ukrajnának”

– hívja fel a figyelmet az államtitkár.

Ezért tartja vissza Brüsszel az EU-s forrásainkat, Kijev pedig a kőolajszállításokat.