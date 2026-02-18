Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Magyar Péter

Rétvári Bence: Brüsszel és Kijev együtt akarja hatalomba segíteni a Tiszát

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijev politikai nyomásgyakorlásként használja az energiaellátás kérdését. A Barátság kőolajvezeték műszakilag rendben van, mégsem érkezik rajta a kőolaj – figyelmeztet Rétvári Bence államtitkár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterbrüsszelitákVálasztás 2026Európai BizottságVolodimir Zelenszkij

Rétvári Bence rámutatott, hogy a cél egyértelmű. Egy olyan, brüsszeli és kijevi érdekeket szolgáló kormányt szeretnének Budapesten, amely feladná a nemzeti érdekeinket!

Rétvári Bence: Brüsszel és Kijev együtt akarja hatalomba segíteni a Tiszát
Rétvári Bence: Brüsszel és Kijev együtt akarja hatalomba segíteni a Tiszát Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Ezzel a lépéssel a háborúpárti erőket, a Tisza Pártot próbálják helyzetbe hozni a választások előtt.

Egy ilyen kormány hatalomra kerülése esetén Magyarországot is belesodornák a háborúba, és a magyar adófizetők pénzét küldenék Ukrajnának”

 – hívja fel a figyelmet az államtitkár.

Ezért tartja vissza Brüsszel az EU-s forrásainkat, Kijev pedig a kőolajszállításokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!