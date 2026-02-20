Új bejegyzésben reagált a közéleti fejleményekre Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Münchenben „egyértelművé vált a paktum”, és értelmezése szerint Kijev a Tisza Párt segítségével próbál nyomást gyakorolni Magyarországra.

Rétvári Bence: Energia és szuverenitás – ez a tét

Fotó: MW-Archívum

Az államtitkár az energiaellátást nevezte a legérzékenyebb pontnak. Úgy fogalmazott, hogy a kőolajszállítás leállítása szerinte „nyílt beavatkozás” lenne, amely hatással lehet az üzemanyagárakra és a rezsiköltségekre. A Fidesz álláspontját ismertetve azt mondta:

a kormány célja a stabilitás és a biztonság fenntartása.

Rétvári Bence a rezsicsökkentés eredményeit is említette. A bejegyzés szerint egy esetleges energiaellátási zavar a mindennapi kiadásokat érintheti, különösen az ingázók és a családok költségeit.



