Rétvári Bence közösségi oldalán elemezte azt a jelenséget, amit Magyar Péter próbál elhitetni a külvilággal.

Rétvári Bence: Ez a Tisza valódi arca! Fotó: Képernyőfotó

Jól látható, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai milyen erkölcsi magasságokból nézik le a Fidesz szavazóit, holott pont ők azok, akik alkalmatlanok a konstruktív vitára.

Az elmúlt Lázárinfókra azért jártak el a tiszások, hogy kiabáljanak, hangoskodjanak, hogy szétverjék az egész beszélgetést”

– hívja fel a figyelmet Rétvári Bence.

Értelmes kérdések feltétele helyett, csak indulatokat, dühöt és kiabálást látunk, ahogy azt már Magyar Pétertől is megszokhattuk.

Ki akar ilyen országot, ahol egy maroknyi hangos ember terrorizálja a többieket?”

– teszi fel a teljesen jogos kérdést Rétvári Bence.

Ahogy látható, a történelem ismétli önmagát, és olyan világban kell élnünk, mint anno, amikor az ifjú kommunisták próbálták ellehetetleníteni, elhallgattatni a többi embert.