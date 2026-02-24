Rétvári Bence az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben!

Négy évvel, ezen a napon kezdődött az orosz-ukrán háború, ám ahhoz képest, hogy az Európai Uniót azért hozták létre, hogy ne legyen többé háború Európában, ehhez képest negyedik éve a háború fő szítója, és ha bárki a nemzeti érdekek mentén fel mer szólalni, hirtelen célponttá válik – fogalmazott Rétvári Bence, aki egyúttal megjegyezte, Ukrajna mindenki fölött áll, a háború mindenek fölött áll, miközben rengeteg embert veszítünk el minden egyes nap. – Mindegy mit kérnek az ukránok, pénzt, fegyvert vagy katonát, azt Európa megadja nekik – mondta.

Az államtitkár hozzátette, az Európai Néppárt úgy fogalmaz, Ukrajna harca Európa harca, vagyis szerintük ott dől el Európa sorsa. Ehhez persze a Tiszások is csatlakoztak, Münchenben pedig végleg eldőlt, mit képviselnek. – Egyetlen sort sem írt arról Magyar Péter, hogy mit gondol a Barátság kőolajvezetékről, na persze nem azért fizetik Brüsszelből, hogy saját gondolatai legyenek. Ő így működik, minden magyar embert hátrébb sorol, csak arról beszél, amiről azt mondják neki, beszélhet – mutatott rá.

Az államtitkár felidézte, nincs egyszerű dolga hazánknak, össztűz alatt állunk, miután nem hagyjuk, hogy a Barátság kőolajvezetékkel megzsaroljanak minket az ukránok.

– Hiába van nemzetközi szerződés, a jogot a politika felülírja. Csak Ukrajna számít, és miután Brüsszelben iszonyú korrept vezetés van hatalmon, akik a fegyvergyártásban és Ukrajna újrafelosztásában érdekeltek, addig Magyarország béketörekvései vagy nemzeti érdekei nem számítanak. Az évtized legnagyobb üzlete ez a háború, így érdekükben áll fenntartani is, a fegyverszállítás mellett nagy nyereséget remélnek az ukrán piac, ásványkincsek és földterületekből is – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy nem a sok száz millió, sok tízmillió ukrán emberek érdeke, sem a fronton harcoló emberek érdeke az első, hanem a háborúból befolyt pénz.

Az aranybudis korrupt vezetés akar háborúzni, nem az állampolgárok.”

– közölte, kiemelve, hogy Brüsszelben elzárták a pénzcsapot, Ukrajnában elzárták a kőolajcsapot, kivéreztetik hazánkat, és abban bíznak, hogy Orbán Viktor ebbe majd belebukik. – Nekünk Magyarország a legfontosabb, nem másodrangú ország vagyunk, nem másodrendű polgárai vagyunk az uniónak, nem csak nyugati ország blokkolhat egy döntést, nekünk is van hozzá jogunk. Küzdünk a kettős mérce ellen, hogy a szűk háborúpárti elit az egész EU-t zsarolja, ki sem meri mondani a tagállamok többsége, hogy nem akarnak háborút – vélekedett.