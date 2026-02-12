Rétvári Bence: A Tisza Párt visszavezetné a vizitdíjat, csak más nevet adnak neki

Hírlevél
Az elmúlt 15 évben három és félszeresére emeltük az egészségügyi forrásokat. Ezt a 4000 milliárd forintot a magyar emberek egészségének a megőrzésére fordítjuk – közölte Rétvári Bence államtitkár.
Rétvári Bence arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyar Péter pártja folyamatosan támadja a Fidesz egészségügy politikáját.

Rétvári Bence: A Tisza Párt fizetőssé tenné az egészségügyet
Rétvári Bence: A Tisza Párt fizetőssé tenné az egészségügyet Fotó: stock fotó

Bár a kormány az egészségügyi forrásokat 1200 milliárd forintról 4000 milliárdra emelte, 

Javaslatok ezzel szemben mindig érkeznek, az egészségügyi leépítésre is.”

 – mondta az államtitkár, majd hozzátette, a jelenlegi ellenzék szeretné újra bevezetni a korábbról már jól ismert vizitdíjat, csak mostanában „co-payment” néven hivatkoznak rá.

Kiskórházak, és kiskórházi osztályok bezárásáról is szó van, amit a magukat szakértőknek nevező emberek sokat beszélnek, ezeket brüsszeli dokumentumok is megerősítenek.

Azt sajnáljuk, hogy az az RRF forrás, ami a magyar egészségügy számára rendelkezésre kéne, hogy álljon, ezek sajnos egyes ellenlábasok munkája révén egy fillér sem érkezett meg Magyarországra”

 – mutat rá Rétvári Bence, de mindenkit megnyugtatott, hogy a kormány áthidalja ezt a problémát, és nemzeti forrásból oldja meg a különböző kórházi felszerelések beszerzését.

 

