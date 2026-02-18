Magyarországot az viszi előre, ha kiáll az érdekei mellett

Orbán Viktor megmutatta, hogy a nemzeti érdek melletti bátor és következetes kiállással lehet kivívni a világ nagyhatalmainak a tiszteletét. Nem úgy, mint a baloldal, a „merjünk kicsik lenni" politikával, vagy a „nem leszünk bot a küllők között" hozzáállással – írta Rétvári Bence államtitkár Facebook oldalán szerdán.

Rétvári: Nagyobb országok esetében is csak ritkán van példa arra, hogy egy héten belül járjon náluk a kínai és az amerikai külügyminiszter

Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Rétvári a miniszterelnök nemzetközi kapcsolatait és elismertségét érintve rámutatott:

Egy héten belül járt Orbán Viktornál a kínai és az amerikai külügyminiszter, azt is megjegyezve, Ilyenre nagyobb országok esetében is csak ritkán van példa. Ez is mutatja, hogy

ma Magyarországnak a méreténél jóval súlya van a világpolitikában, és ez Orbán Viktornak köszönhető.

Rétvári: Magyarországot az viszi előre, ha kiállunk az érdekeink mellett

A baloldal meghunyászkodva sodródik a nagyok árnyékában, mi viszont felemelt fejjel kiállunk a nemzeti érdekért”

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Orbán Viktor az elmúlt években bebizonyította, hogy egy tízmilliós országnak nem csak alkalmazkodni lehet a nagyokhoz, lehet önálló álláspontunk is.

Rétvári fontosnak tartotta megjegyezni:

Nem a meghátrálás viszi előre Magyarországot, hanem az, ha

kiállunk a nemzeti érdekekért,

ha nem félünk kimondani, amit mások csak suttogni mernek,

és ha nem kérünk abból a régi beidegződésből, hogy nekünk egyik vagy másik oldalhoz kell totálisan igazodnunk.

Az államtitkár leszögezte, Magyar Péter pont ezt a múltat hozná vissza, a merjünk kicsik lenni világát, a sodródást, az igazodást, a bizonytalanságot. Ne legyenek illúzióink,

brüsszeli főnökei minden parancsát gondolkodás nélkül hajtaná végre, még akkor is, ha az a magyar emberek, magyar családok érdekével ellentétes”

– emelte ki.