Magyarországot az viszi előre, ha kiáll az érdekei mellett

Orbán Viktor megmutatta, hogy a nemzeti érdek melletti bátor és következetes kiállással lehet kivívni a világ nagyhatalmainak a tiszteletét. Nem úgy, mint a baloldal, a „merjünk kicsik lenni" politikával, vagy a „nem leszünk bot a küllők között" hozzáállással – írta Rétvári Bence államtitkár Facebook oldalán szerdán.
Rétvári a miniszterelnök nemzetközi kapcsolatait és elismertségét érintve rámutatott:
Egy héten belül járt Orbán Viktornál a kínai és az amerikai külügyminiszter, azt is megjegyezve, Ilyenre nagyobb országok esetében is csak ritkán van példa. Ez is mutatja, hogy
ma Magyarországnak a méreténél jóval súlya van a világpolitikában, és ez Orbán Viktornak köszönhető.
Rétvári: Magyarországot az viszi előre, ha kiállunk az érdekeink mellett
A baloldal meghunyászkodva sodródik a nagyok árnyékában, mi viszont felemelt fejjel kiállunk a nemzeti érdekért”
– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Orbán Viktor az elmúlt években bebizonyította, hogy egy tízmilliós országnak nem csak alkalmazkodni lehet a nagyokhoz, lehet önálló álláspontunk is.
Rétvári fontosnak tartotta megjegyezni:
Nem a meghátrálás viszi előre Magyarországot, hanem az, ha
- kiállunk a nemzeti érdekekért,
- ha nem félünk kimondani, amit mások csak suttogni mernek,
- és ha nem kérünk abból a régi beidegződésből, hogy nekünk egyik vagy másik oldalhoz kell totálisan igazodnunk.
Az államtitkár leszögezte, Magyar Péter pont ezt a múltat hozná vissza, a merjünk kicsik lenni világát, a sodródást, az igazodást, a bizonytalanságot. Ne legyenek illúzióink,
brüsszeli főnökei minden parancsát gondolkodás nélkül hajtaná végre, még akkor is, ha az a magyar emberek, magyar családok érdekével ellentétes”
– emelte ki.
Rétvári világossá tette:
„Nekünk olyan vezető kell, aki nem visszalép, hanem előre visz, aki nem lehalkítja Magyarország hangját, hanem felerősíti a világban. Orbán Viktor ilyen vezető.
Mi tudjuk, hogy Magyarország nemcsak része a világnak, hanem számít is benne.
Make Hungary great again, ez nem jelszó, hanem a magyar emberek közös akarata.”