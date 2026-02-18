Hírlevél
magyarország

Magyarországot az viszi előre, ha kiáll az érdekei mellett

A baloldal meghunyászkodva sodródik a nagyok árnyékában, mi viszont felemelt fejjel kiállunk a nemzeti érdekért. Make Hungary great again, ez nem jelszó, hanem a magyar emberek közös akarata – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára Facebook oldalán szerdán.
magyarország világ Orbán Viktor nemzeti érdek Rétvári Bence érdek

Orbán Viktor megmutatta, hogy a nemzeti érdek melletti bátor és következetes kiállással lehet kivívni a világ nagyhatalmainak a tiszteletét. Nem úgy, mint a baloldal, a „merjünk kicsik lenni" politikával, vagy a „nem leszünk bot a küllők között" hozzáállással – írta Rétvári Bence államtitkár Facebook oldalán szerdán.

Fotó: Facebook/Rétvári Bence 

Rétvári a miniszterelnök nemzetközi kapcsolatait és elismertségét érintve rámutatott: 

Egy héten belül járt Orbán Viktornál a kínai és az amerikai külügyminiszter, azt is megjegyezve, Ilyenre nagyobb országok esetében is csak ritkán van példa. Ez is mutatja, hogy

ma Magyarországnak a méreténél jóval súlya van a világpolitikában, és ez Orbán Viktornak köszönhető.

Rétvári: Magyarországot az viszi előre, ha kiállunk az érdekeink mellett

A baloldal meghunyászkodva sodródik a nagyok árnyékában, mi viszont felemelt fejjel kiállunk a nemzeti érdekért”

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Orbán Viktor az elmúlt években bebizonyította, hogy egy tízmilliós országnak nem csak alkalmazkodni lehet a nagyokhoz, lehet önálló álláspontunk is.

Rétvári fontosnak tartotta megjegyezni:

Nem a meghátrálás viszi előre Magyarországot, hanem az, ha

  • kiállunk a nemzeti érdekekért,
  • ha nem félünk kimondani, amit mások csak suttogni mernek,
  • és ha nem kérünk abból a régi beidegződésből, hogy nekünk egyik vagy másik oldalhoz kell totálisan igazodnunk.

Az államtitkár leszögezte, Magyar Péter pont ezt a múltat hozná vissza, a merjünk kicsik lenni világát, a sodródást, az igazodást, a bizonytalanságot. Ne legyenek illúzióink,

brüsszeli főnökei minden parancsát gondolkodás nélkül hajtaná végre, még akkor is, ha az a magyar emberek, magyar családok érdekével ellentétes”

– emelte ki.

A brüsszeli háttéralkuk lelepleződtek, a magyar nemzeti érdek ellen irányulnak

Rétvári világossá tette:

„Nekünk olyan vezető kell, aki nem visszalép, hanem előre visz, aki nem lehalkítja Magyarország hangját, hanem felerősíti a világban. Orbán Viktor ilyen vezető.

Mi tudjuk, hogy Magyarország nemcsak része a világnak, hanem számít is benne.

Make Hungary great again, ez nem jelszó, hanem a magyar emberek közös akarata.”

