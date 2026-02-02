„Humbug lenne a rezsicsökkentés? Az Eurostat számai egészen mást mutatnak” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs amikor az európai energiaárak és a magyar rezsicsökkentés kapcsolatáról beszélt.

Az Eurostat lebuktatta a rezsicsökkentést támadó Tiszásokat Fotó: MTVA/Faludi Imre

A Tisza Párt programja nem csak az adóemelésen és a rezsiköltségek növekedésén, de az üzemanyagárak drágulásán keresztül is rontaná a magyar családok megélhetési lehetőségeit. Magyar Péter is többször beszélt arról, hogy szerinte a rezsicsökkentés egy humbug.

Mennyit fizetnek máshol a rezsiért?

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az Eurostat legfrissebb összesítései szerint az európai országok döntő többségében a lakosság legalább kétszer annyit fizet a gázért, mint Magyarországon, de vannak olyan államok is, ahol a magyar árak négyszeresét kell megfizetniük a családoknak.

A számok szerinte egyértelműen cáfolják azokat az állításokat, amelyek a rezsicsökkentést puszta politikai trükknek próbálják beállítani.

A politikai igazgató figyelmeztetett: Brüsszel tervei ennél jóval súlyosabb következményekkel járhatnak. Az Európai Unió ugyanis 2027-re teljesen ki akarja vezetni az orosz gázt az uniós piacról. Orbán Balázs szerint ha ez megvalósulna, az gyakorlatilag a rezsicsökkentés felszámolását jelentené, és olyan azonnali pluszterhet rakna a magyar családokra, amely megélhetési válságot idézne elő.

A Tisza Párt gázügynökei

Értékelése szerint nem véletlen, hogy Brüsszel magyarországi megbízottjai is támadják a rezsicsökkentést. Orbán Balázs úgy fogalmazott: a Tisza Párt „gázügynökei” engedelmesen végrehajtják a külföldről érkező utasításokat, és humbugnak nevezik azt az intézkedést, amely jelenleg milliók számára biztosít védelmet a magas energiaárakkal szemben.

A politikus hangsúlyozta: a nemzeti kormány ezzel szemben a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, ezért továbbra is küzdeni fog a családokat sújtó magas energiaárak ellen.

Orbán Balázs szerint éppen ezért kulcskérdés, hogy Magyarországnak ne legyen „brüsszeli kormánya”, amely külső elvárások mentén hozna döntéseket.

Összegzésként kiemelte: a tét nem kevesebb, mint a magyar családok megélhetésének biztonsága. A politikai igazgató szerint ebben a helyzetben a Fidesz jelenti a biztos választást, mert csak a kormánypárt képes megvédeni a rezsicsökkentést és ellenállni az Európából érkező nyomásnak.