Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Korona nélküli bohóc” – darabokra tépték Zelenszkijt

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

tisza párt

Az Eurostat lebuktatta a rezsicsökkentést támadó tiszásokat

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Humbug lenne a rezsicsökkentés? Az Eurostat számai egészen mást mutatnak” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, rámutatva, hogy Európa nagy részén a családok legalább kétszer, helyenként négyszer annyit fizetnek a gázért, mint Magyarországon. A politikai igazgató szerint a Tisza Párt programja olyan terheket hozna, amelyek megélhetési válsághoz vezetnének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártfideszorbán balázsmagyar péterrezsicsökkentés

„Humbug lenne a rezsicsökkentés? Az Eurostat számai egészen mást mutatnak” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs amikor az európai energiaárak és a magyar rezsicsökkentés kapcsolatáról beszélt.

rezsicsökkentés
Az Eurostat lebuktatta a rezsicsökkentést támadó Tiszásokat Fotó: MTVA/Faludi Imre

A Tisza Párt programja nem csak az adóemelésen és a rezsiköltségek növekedésén, de az üzemanyagárak drágulásán keresztül is rontaná a magyar családok megélhetési lehetőségeit. Magyar Péter is többször beszélt arról, hogy szerinte a rezsicsökkentés egy humbug.

 

Mennyit fizetnek máshol a rezsiért?

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az Eurostat legfrissebb összesítései szerint az európai országok döntő többségében a lakosság legalább kétszer annyit fizet a gázért, mint Magyarországon, de vannak olyan államok is, ahol a magyar árak négyszeresét kell megfizetniük a családoknak. 

A számok szerinte egyértelműen cáfolják azokat az állításokat, amelyek a rezsicsökkentést puszta politikai trükknek próbálják beállítani.

A politikai igazgató figyelmeztetett: Brüsszel tervei ennél jóval súlyosabb következményekkel járhatnak. Az Európai Unió ugyanis 2027-re teljesen ki akarja vezetni az orosz gázt az uniós piacról. Orbán Balázs szerint ha ez megvalósulna, az gyakorlatilag a rezsicsökkentés felszámolását jelentené, és olyan azonnali pluszterhet rakna a magyar családokra, amely megélhetési válságot idézne elő.

 

A Tisza Párt gázügynökei

Értékelése szerint nem véletlen, hogy Brüsszel magyarországi megbízottjai is támadják a rezsicsökkentést. Orbán Balázs úgy fogalmazott: a Tisza Párt „gázügynökei” engedelmesen végrehajtják a külföldről érkező utasításokat, és humbugnak nevezik azt az intézkedést, amely jelenleg milliók számára biztosít védelmet a magas energiaárakkal szemben.

A politikus hangsúlyozta: a nemzeti kormány ezzel szemben a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, ezért továbbra is küzdeni fog a családokat sújtó magas energiaárak ellen. 

Orbán Balázs szerint éppen ezért kulcskérdés, hogy Magyarországnak ne legyen „brüsszeli kormánya”, amely külső elvárások mentén hozna döntéseket.

Összegzésként kiemelte: a tét nem kevesebb, mint a magyar családok megélhetésének biztonsága. A politikai igazgató szerint ebben a helyzetben a Fidesz jelenti a biztos választást, mert csak a kormánypárt képes megvédeni a rezsicsökkentést és ellenállni az Európából érkező nyomásnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!