MVM: a neten már kitölthetőek a rezsistop nyilatkozatok 

A kormány a családok védelmében döntött a rezsistop mellett, amely minden érintett háztartás számára anyagi könnyítést jelenthet a téli időszak megemelkedett energiafelhasználása után.
Gáz esetén automatikus, áramnál nyilatkozni kell
Az MVM közölte, hogy a földgázra érvényesített kedvezmény esetében az ügyfeleknek nincs teendőjük, a számlákban a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény automatikusan megjelenik.
A villamos energia esetében azonban nyilatkozatra van szükség. Erre akkor van lehetőség, ha az ügyfél nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztására szeretné érvényesíteni. A határidő 2026. április 30., ennek elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik.
Online és postai úton is intézhető
A villamos energia kedvezmény igénybevételéről kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon lehet rendelkezni.
Az online verziók már elérhetők az MVM Next online ügyfélszolgálatán személyre szabottan, az MVM Next mobilalkalmazás frissítését követően, valamint az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon.
Az MVM február végétől elektronikus és postai úton is megküldi az ügyfeleknek az adataikkal részben előre kitöltött nyilatkozati űrlapot. Azok, akik nem az online megoldást választják, a levélben kapnak részletes tájékoztatást a benyújtás módjáról.