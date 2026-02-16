MVM: a neten már kitölthetőek a rezsistop nyilatkozatok 

A kormány a családok védelmében döntött a rezsistop mellett, amely minden érintett háztartás számára anyagi könnyítést jelenthet a téli időszak megemelkedett energiafelhasználása után.

Villamos energia esetén az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon lehet legegyszerűbben lehet igényelni a rezsistopot (Forrás: Mvmnext)

Gáz esetén automatikus, áramnál nyilatkozni kell

Az MVM közölte, hogy a földgázra érvényesített kedvezmény esetében az ügyfeleknek nincs teendőjük, a számlákban a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény automatikusan megjelenik.

A villamos energia esetében azonban nyilatkozatra van szükség. Erre akkor van lehetőség, ha az ügyfél nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztására szeretné érvényesíteni. A határidő 2026. április 30., ennek elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik.