Veszélyes csapdába lavírozta magát Ruszin-Szendi, csúnyán ráfaraghat a fegyverviselésre

„Így lavírozta magát veszélyes csapdába a pisztolyügyben Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter” – írta Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” (Fotó: Képernyőkép)

Az államtitkár szerint ország-világ látta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg a Tisza Párt rendezvényein. Megfogalmazása szerint egy idő után ezt Ruszin-Szendi maga is beismerte, ahogyan Magyar Péter is, ugyanakkor azt állították, hogy a fegyver önvédelmi célból volt nála, és a használatára kiképezték.

Később kiderült, hogy a történtek bűncselekményt és szabálysértést is felvetnek, mivel gyülekezni csak békésen lehet, fegyverrel az oldalán pedig senki sem számít békésnek. Az államtitkár szerint feljelentés is született, és elindult a nyomozás.

Vajon tanúskodott Ruszin-Szendi mellett Magyar Péter?

A poszt szerint Ruszin-Szendi Romulusz a rendőrségre menet nem válaszolt az újságírók kérdéseire, majd a kihallgatás után a hátsó ajtón távozott. Ezt követően bejelentette, hogy az eljárás megszűnt, de arról, hogy miért, nem adott tájékoztatást, és Rétvári Bence szerint azóta sem adott magyarázatot.

Az államtitkár bejegyzésében arra is kitért: jogilag az elkövetőnek nincs igazmondási kötelezettsége, senki sem köteles önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolni. Ugyanakkor a tanút már igazmondási kötelezettség terheli.

Rétvári Bence kérdésként vetette fel, hogy Magyar Péter tanúskodott-e politikustársa mellett, és ha igen, mit mondott a nyomozók előtt.

A bejegyzés szerint Ruszin-Szendi Romulusz azzal tartozik a támogatóinak, hogy elmondja: a rendőrségen beismerte-e a cselekményt, vagy tagadta azt. Az államtitkár úgy fogalmazott:

ennek erős erkölcsi következményei vannak.

Rétvári Bence végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a tanú hamis vallomása bűncselekménynek minősül. Posztját azzal zárta: a Tisza Párt politikusai korábban a közösségi médiában arról beszéltek, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel jár rendezvényekre, ezért szerinte joggal merül fel a kérdés, mit mondtak erről a nyomozók előtt.