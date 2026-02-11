Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitűntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

Magyar Péter

Videón Ruszin-Szendi hazugságai – mutatjuk!

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter után Ruszin-Szendi Romulusz is kétarcú hazudozásba kezdett a háború kapcsán. Miközben folyamatosan dicsőíti a brüsszeli vezetők és a nyugati országok háborús döntéseit, eközben bagatellizálni próbálja a háborús veszélyt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártRuszin-Szendi Romulusz

Miután "félelemkeltésnek" nevezte, hogy a magyar kormány tiltakozott az ellen, hogy a nyugati országok vezetői európai katonákat küldenének Ukrajnába, Ruszin-Szendi most egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés – írja az Ellenpont.

Ruszin-Szendi
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: MTI

"Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad, és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti Biztonsági stratégiában, se a.... nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?"– tette fel a kérdést Ruszin-Szendi Romulusz.

Ruszin-Szendi szerint tehát nincs is háború, teljesen felesleges, hogy a kormány felhívja a figyelmet az eszkaláció veszélyeire. A tiszás politikus, aki arról ismerrt, hogy a NATO-értekezleteken Slava Ukraini felkiáltással fejezte be felszólalásait, itt önellentmondásba keveredik, hiszen néhány nappal ezelőtt még éppen a párizsi háborús konferencia sikereiről áradozott.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!