Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Ezt látnia kell!

Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

ellenpont

Ruszin-Szendi Romulusz mentegeti az ukránokat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tokatábornok itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán. Az Ellenpont keddi írásában mutatja be Magyar Péter és Ruszin-Szendi álságos viselkedését, amely a vádaskodástól az elkenésig terjed.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ellenpontukrajnatisza pártmagyarországbrüsszelRuszin-Szendi RomuluszveszélyháborúMagyar Péter

Megint tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy Brüsszel és a nyugat-európai vezetők háborúra készülnek. Miközben a Tisza Párt folyamatosan dicsőíti a brüsszeli háborús készülődést, Ruszin-Szendi, aki a sorkatonaság első számú támogatója Magyarországon, bagatellizálja a veszélyt annak ellenére, hogy ukrán katonai vezetők most már nyíltan Magyarország elleni támadással is fenyegetőznek – írta az Ellenpont kedden.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter
Fotó: Huszár Márk

A lap megjegyzi,

Ruszin-Szendi Romulusz itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán.

Zavaros érvelése szerint ugyanis a kormány azért hívja fel rendszeresen a figyelmet a háborúba sodródás veszélyére, mert „a sodródás a felelősség feloldása, a döntés súlyának elkenése", és a cél csupán az, hogy a választó ne kérdezzen, majd ezt követően

mítoszként fogalmazza meg a szuverenitást, akár le is lehet mondani egy kis részéről, ahogy arról főnöke, Magyar Péter beszélt nemrég

– állapítják meg.

Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt

Különösen megdöbbentő kétszínűség, hogy három nappal, azután, hogy Jevhen Karasz, a neonáci C14 csoport vezetője és Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagy egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy 

az ukrán hadsereg „két perc alatt odaérne" Magyarországra, Ruszin-Szendi arról posztolt, hogy „ha valódi fenyegetés van, azt bizonyítani kell. Ha nincs, akkor a pánikkeltést abba kell hagyni."

Vagyis hiába az egyre gyakoribb, egyértelmű fenyegetés,

Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt. Mindez kiválóan beleillik Magyar Péter kétarcú politikájába

– teszik hozzá.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!