Megint tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy Brüsszel és a nyugat-európai vezetők háborúra készülnek. Miközben a Tisza Párt folyamatosan dicsőíti a brüsszeli háborús készülődést, Ruszin-Szendi, aki a sorkatonaság első számú támogatója Magyarországon, bagatellizálja a veszélyt annak ellenére, hogy ukrán katonai vezetők most már nyíltan Magyarország elleni támadással is fenyegetőznek – írta az Ellenpont kedden.

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

Fotó: Huszár Márk

A lap megjegyzi,

Ruszin-Szendi Romulusz itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán.

Zavaros érvelése szerint ugyanis a kormány azért hívja fel rendszeresen a figyelmet a háborúba sodródás veszélyére, mert „a sodródás a felelősség feloldása, a döntés súlyának elkenése", és a cél csupán az, hogy a választó ne kérdezzen, majd ezt követően

mítoszként fogalmazza meg a szuverenitást, akár le is lehet mondani egy kis részéről, ahogy arról főnöke, Magyar Péter beszélt nemrég

– állapítják meg.

Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt

Különösen megdöbbentő kétszínűség, hogy három nappal, azután, hogy Jevhen Karasz, a neonáci C14 csoport vezetője és Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagy egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy

az ukrán hadsereg „két perc alatt odaérne" Magyarországra, Ruszin-Szendi arról posztolt, hogy „ha valódi fenyegetés van, azt bizonyítani kell. Ha nincs, akkor a pánikkeltést abba kell hagyni."

Vagyis hiába az egyre gyakoribb, egyértelmű fenyegetés,

Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt. Mindez kiválóan beleillik Magyar Péter kétarcú politikájába

– teszik hozzá.