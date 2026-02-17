Megint tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy Brüsszel és a nyugat-európai vezetők háborúra készülnek. Miközben a Tisza Párt folyamatosan dicsőíti a brüsszeli háborús készülődést, Ruszin-Szendi, aki a sorkatonaság első számú támogatója Magyarországon, bagatellizálja a veszélyt annak ellenére, hogy ukrán katonai vezetők most már nyíltan Magyarország elleni támadással is fenyegetőznek – írta az Ellenpont kedden.
A lap megjegyzi,
Ruszin-Szendi Romulusz itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán.
Zavaros érvelése szerint ugyanis a kormány azért hívja fel rendszeresen a figyelmet a háborúba sodródás veszélyére, mert „a sodródás a felelősség feloldása, a döntés súlyának elkenése", és a cél csupán az, hogy a választó ne kérdezzen, majd ezt követően
mítoszként fogalmazza meg a szuverenitást, akár le is lehet mondani egy kis részéről, ahogy arról főnöke, Magyar Péter beszélt nemrég
– állapítják meg.
Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt
Különösen megdöbbentő kétszínűség, hogy három nappal, azután, hogy Jevhen Karasz, a neonáci C14 csoport vezetője és Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagy egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy
az ukrán hadsereg „két perc alatt odaérne" Magyarországra, Ruszin-Szendi arról posztolt, hogy „ha valódi fenyegetés van, azt bizonyítani kell. Ha nincs, akkor a pánikkeltést abba kell hagyni."
Vagyis hiába az egyre gyakoribb, egyértelmű fenyegetés,
Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt. Mindez kiválóan beleillik Magyar Péter kétarcú politikájába
– teszik hozzá.