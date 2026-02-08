Ruszin-Szendi Romulusz Brüsszel mellé állt a háború kérdésében

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy a bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz szavai alapján a Tisza Párt itthon elhallgatná, hogy az EU vezetése egy Oroszország elleni háború elindítását tervezi.

A Tisza Párt politikusa egy friss videóban arról beszél, hogy szerinte nem kellene arról beszélnie, hogy Brüsszel és a NATO egy Oroszország elleni háborúra készül. Ruszin-Szendi Romulusz odáig ment, hogy a kormány figyelmeztetéseit „félelemkeltésnek” nevezte, miközben az európai és nemzetközi események ennek éppen az ellenkezőjét mutatják (Fotó: STR / AFP)

Ruszin-Szendi Romulusz szavai azt igazolják, hogy Magyar Péter köre a háború kérdésében sem képes nemet mondani Brüsszelnek

Mint ismeretes az elmúlt hetekben francia, brit és német vezetők Párizsban állapodtak meg arról, hogy katonai erőket telepítenének Ukrajnába, sőt katonai központok létrehozásáról is döntés született. Ezt követően Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevben már arról beszélt: szárazföldön, levegőben és tengeren is csapatokat küldenének, miközben folytatják az Oroszország elleni nyomásgyakorlást. Szijjártó Péter erre reagálva hangsúlyozta: Európa két nukleáris hatalma katonai jelenléttel is mélyítené a konfliktust.

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy mindezen tények ellenére Ruszin-Szendi igyekszik bagatellizálni a háborús veszélyt, holott éppen ő volt az, aki korábban a sorkatonaság bármikori visszavezetéséről beszélt. Eközben Európa több országában már meg is tették ezt a lépést: Németországban, Horvátországban, Dániában és Lettországban újra kötelező vagy részben kötelező katonai szolgálat lépett életbe, miközben uniós szinten is felmerült egy általános európai sorkatonaság gondolata.

Az Európai Unió vezetése ráadásul példátlan összegeket irányozott elő hadi célokra: a következő években több százmilliárd dollárt szánnának fegyverkezésre és Ukrajna támogatására. Ursula von der Leyen maga is úgy fogalmazott: Európa „harcban áll”, és 2030-ig hadigazdaságra kell átállnia.

Az Ellenpont összegzése szerint a háborús készülődés tehát nem kormányzati „riogatás”, hanem nyíltan vállalt brüsszeli politika. Ruszin-Szendi megszólalása ezért leginkább azt jelzi, hogy Magyar Péter köre a háború kérdésében sem képes nemet mondani Brüsszelnek, még akkor sem, amikor Európa egyre közelebb sodródik egy nagyobb konfliktushoz.