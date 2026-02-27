„Nincs háború, nincs háború!” – itt az eredeti Ruszin-Szendi-videó

Hírlevél
A bukott vezérkari főnök határozottan, többször tagadta a háború létezését, korábban pedig „valami hülye háború”-nak titulálta azt. Ruszin-Szendi Romulusz példátlan érzéketlenségéről adott számot legfrissebb nyilatkozatában.
„Nem kell félni a háborútól. Nincs háború, nincs háború, nincs háború, nincs sorkatonaság. Ezt üzenem mindenkinek” – jelentette ki a Tisza Párt védelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz. 

Ruszin-Szendi Romulusz ismét bagatellizálja a háború kérdését (Fotó: MTI)
Nem ez az első gyomorforgató kijelentése Ruszin-Szendi Romulusznak

Korábban is kijelentette már, hogy a háborútól nem kell félni, nem reális veszély. Szerinte csak valami „hülye háború” van. Mindezt úgy, hogy a közvetlen szomszédságunkban hetente 9000 ember meghal vagy megnyomorodik. Ruszin-Szendi botrányos kijelentéseit már Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Menczer Tamás sem tudták szó nélkül hagyni.

 

