„Nincs háború, nincs háború!” – itt az eredeti Ruszin-Szendi-videó

„Nem kell félni a háborútól. Nincs háború, nincs háború, nincs háború, nincs sorkatonaság. Ezt üzenem mindenkinek” – jelentette ki a Tisza Párt védelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz.

Ruszin-Szendi Romulusz ismét bagatellizálja a háború kérdését (Fotó: MTI)

Nem ez az első gyomorforgató kijelentése Ruszin-Szendi Romulusznak

Korábban is kijelentette már, hogy a háborútól nem kell félni, nem reális veszély. Szerinte csak valami „hülye háború” van. Mindezt úgy, hogy a közvetlen szomszédságunkban hetente 9000 ember meghal vagy megnyomorodik. Ruszin-Szendi botrányos kijelentéseit már Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Menczer Tamás sem tudták szó nélkül hagyni.