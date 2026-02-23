Választás 2026: Már elérhető a sajtótermékek hirdetési árjegyzék-nyilvántartása

Mostantól elérhető a sajtótermékek hirdetési árjegyzékeinek nyilvántartása miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvántartásba vette a jogszabályban megadott határidő lejártáig eljuttatott hirdetési árjegyzékeket.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvántartásba vette és közzétette a 2026-os országgyűlési választáshoz kapcsolódó hirdetési árjegyzékeket. A kampányidőszakban politikai hirdetést kizárólag azok az sajtótermékek tehetnek közzé, amelyek szerepelnek a hatósági nyilvántartásban, és időben megküldték árjegyzéküket az ÁSZ részére. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Mostantól nyilvános, hogy mely sajtótermékek adhatnak helyet választási hirdetéseknek

Az ÁSZ közleménye szerint a választási eljárásról szóló törvény szerint választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére.

A jogszabály alapján a sajtóterméknek a szavazás napját megelőző hatvanadik napig kell a számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és a honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Az Állami Számvevőszék a határidőig eljuttatott hirdetési árjegyzékeket a honlapján nyilvántartásba vette és sajtótermékek szerinti bontásban a "Választások" menüpontban, a "2026. évi országgyűlési választások" alpont alatt közzétette.

Az ÁSZ közölte azt is, hogy a honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért azonban nem vállal felelősséget.