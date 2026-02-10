Itt a válasz a támadásokra: a Sándor-palota tisztázta a köztársasági elnök hatáskörét

Hírlevél
Téves elvárások jelentek meg a nyilvánosságban a köztársasági elnök hatásköreivel kapcsolatban egy kormányrendelet ügyében. A Sándor-palota közleményben tette egyértelművé: az államfőnek nincs jogköre kormányrendeletek alkotmányossági felülvizsgálatára vagy ilyen eljárás kezdeményezésére.
A hatályos alkotmányos szabályok szerint a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, és alkotmánybírósági normakontrollt sem kezdeményezhet – közölte a Sándor-palota kedden. A közlemény arra reagált, hogy a nyilvánosságban olyan vélemények jelentek meg, amelyek szerint az államfőnek fel kellett volna lépnie az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló 15/2026. (II. 3.) kormányrendelettel kapcsolatban.

Súlyos tévedést tisztázott a Sándor-palota a köztársasági elnökkel kapcsolatban (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Súlyos tévedést tisztázott a Sándor-palota

Nyilvánvaló szakmai képtelenség a köztársasági elnöktől olyan jogkör gyakorlását elvárni, amivel egyértelműen nem rendelkezik”

hangsúlyozták közleményükben.

Leírták azt is, hogy a kormányrendeletek alkotmányossági vizsgálatára más, hatékony jogi eszközök állnak rendelkezésre. Ilyen kezdeményezést tehet például az egyedi ügyben eljáró bíró, az érintett fél alkotmányjogi panasz útján, illetve az erre feljogosított közjogi tisztségviselők is élhetnek utólagos normakontrollal. A Sándor-palota arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a köztársasági elnök feladata az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés, ez azonban nem terjed ki folyamatban lévő bírósági ügyek befolyásolására.

 Az ilyen beavatkozás sértené a hatalommegosztás elvét és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

 

