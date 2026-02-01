Ifjabb Schóbert Norbert: Magyarország biztonsága óriási érték

Magyarországon biztonság van, ami óriási érték: úgy mehetünk sétálni a belvárosba, és élhetjük a mindennapjainkat, hogy nem kell attól tartanunk, veszélybe kerül az életünk – vélekedett a hatvani háborúellenes gyűlésen ifjabb Schóbert Norbert. A fiatal sportoló Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel beszélgetett a béke és a közbiztonság fontosságáról, amelyek az áprilisi választások tétjét jelentik.

Ifjabb Schóbert Norbert is részt vett a hatvani háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

Schóbert Norbert felhívta a figyelmet az ukrajnai háborúra, amely kapcsán rámutatott: nemcsak a frontokon zajlik, hanem a mindennapi életet is teljes bizonytalanságba taszítja, és rengeteg civil áldozattal jár. Szerinte ennél szemléletesebb és megrázóbb példát aligha lehetne mutatni arra, milyen következményekkel jár egy fegyveres konfliktus. Úgy gondolja, ebből mindenkinek le kellene vonnia a tanulságokat: látni kell, hogy a háborút komolyan kell venni, és hogy csak összefogással lehet szembenézni az ilyen kihívásokkal. A hatvani háborúellenes gyűlésről készült tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.