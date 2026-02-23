Selmeczi Gabriella az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben!

Nagyon jó volt a békéscsabai háborúellenes gyűlés, sokan voltunk, mindenki várja a választásokat, gyűjtük az aláírásokat, a Fidesz az összes választókerületben leadta már a szükséges aláírást – kezdte Selmeczi Gabriella az Igazság órájának hétfői vendége.

Az országgyűlési képviselő arra is reagált, Magyarország nem hagyja magát, az, ami történik Ukrajna részéről, Brüsszel jóváhagyásával, azt nem hagyhatjuk ennyiben.

– Egy nagyon komoly jelzést küldtünk Kijevnek, hogy ha továbbra is fenntartják a Barátság kőolajvezeték zárását, zsarolva ezzel hazánkat, vétózzuk 20. szankciós csomag létrejöttét – közölte, megjegyezve, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius segítséget nyújtja Ukrajnának, hálátlannak tartja, ahogyan at ukránok a magyar oldalhoz hozzáállnak. De Robert Fico sem hagyta szó nélkül az ukránok lépését, a szlovák miniszterelnök közölte, ha hétfő estig nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket, leállítják az áramszállítást Ukrajna felé.

Arról, hogy a balliberális média szerint a Fidesz agyát ellepte a háborús köd, Selmeczi Gabriella úgy kommentálta, itt az idő, hogy minden magyar szembesüljön végre azzal, ez egy valós veszély.

– Most mondjam azt, hogy a migráció kapcsán is ezt mondta a baloldal? Ma pedig már tudjuk, mi az igazság. A háborús uszítást nem Orbán Viktor, hanem azok a brüsszeli politikusok tolják, akik bele akarják nyomni Európát a háborúba, és akik arról beszélnek, fel kell készíteni a gyermekeinket arra, hogy a frontvonalra kell küldenünk őket – mutatott rá az országgyűlési képviselő.

Cikkünk frissül....