Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

Olvasta?

Ne igyon ebből: veszélyes nehézfémeket találtak egy népszerű üvegpohárban

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez a hóesés nem akaszt meg bennünket!

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kicsit váratlanul érkezett ez a mai hóesés. Orbán Viktor és Lázár János közösen indultak országot járni. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorhavazásLázár Jánosországjárás

Kicsit váratlanul érkezett ez a mai hóesés. Orbán Viktor és Lázár János közösen indultak országot járni.

Orbán Viktor és Lázár János
Orbán Viktor és Lázár János

A miniszterelnök az újabb havazásra ezt reagálta: 

De ez a hóesés nem akaszt meg bennünket, hiszen nekünk ma csak Komáromba és Oroszlányba kell eljutnunk.

Íme a kormányfő mai országjárásának rövid összefoglaló videója:

Orbán Viktor: A Tisza jelöltjei nem véletlenül jönnek a multiktól

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!