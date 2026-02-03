Orbán Viktor: Ez a hóesés nem akaszt meg bennünket!

Kicsit váratlanul érkezett ez a mai hóesés. Orbán Viktor és Lázár János közösen indultak országot járni. Mutatjuk a videót!
A miniszterelnök az újabb havazásra ezt reagálta:
De ez a hóesés nem akaszt meg bennünket, hiszen nekünk ma csak Komáromba és Oroszlányba kell eljutnunk.
Íme a kormányfő mai országjárásának rövid összefoglaló videója:
