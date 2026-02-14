Ennél gátlástalanabb multicég nem nagyon létezik

Bemutatjuk a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé: gyilkosságokban való bűnrészességgel, politikusok lefizetésével is vádolták a háborún nyerészkedő olajmultit – olvasható az Ellenpont írásában.

Az Ellenpont bemutatja a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé

Fotó: WOLFRAM STEINBERG / DPA

Az Ellenpont korábbi cikkében bemutatta Kapitány Istvánt, azt a magyart, aki a legtöbbet kereste a háborún, és most Magyar Péter mellé került, hogy

garantálja, a Tisza Párt a továbbiakban is a multik érdekeit szolgálja.

Kapitány, a Shell-milliárdos

Az olajmilliárdos Kapitány István a globális olajcég felsővezetőjeként gazdagodott meg. Nem véletlenül,