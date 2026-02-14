Ennél gátlástalanabb multicég nem nagyon létezik

Hírlevél
Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

északi áramlat

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Gyanús gyilkosságok, halálesetek, kihasznált dolgozók, pénzelt politikusok a vádak között. A Shell, ahol Kapitány István felsővezető volt, hatalmas extraprofitot tett zsebre a háborúban. Az Ellenpont Magyar Péter olajmilliárdos emberének gazdáját mutatta be írásában.
északi áramlattisza pártshellKapitány IstvánMagyar Péter

Bemutatjuk a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé: gyilkosságokban való bűnrészességgel, politikusok lefizetésével is vádolták a háborún nyerészkedő olajmultit – olvasható az Ellenpont írásában.

Az Ellenpont bemutatja a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé, The Royal Dutch Shell logo at a Shell petrol station in Berlin, pictured on October 11, 2015. Photo: Wolfram Steinbergl (Photo by Wolfram STEINBERG / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az Ellenpont bemutatja a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé
Fotó: WOLFRAM STEINBERG / DPA

Az Ellenpont korábbi cikkében bemutatta Kapitány Istvánt, azt a magyart, aki a legtöbbet kereste a háborún, és most Magyar Péter mellé került, hogy

garantálja, a Tisza Párt a továbbiakban is a multik érdekeit szolgálja.

Kapitány, a Shell-milliárdos

Az olajmilliárdos Kapitány István a globális olajcég felsővezetőjeként gazdagodott meg. Nem véletlenül,

a Shell hatalmas extraprofitra tett szert a háborúban, mióta egy terrortámadásban az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, a brüsszeli és a háborúpárti nyugati vezetők pedig mindenáron az LNG-re való átállást követelik az olcsó orosz gáz helyett.

 

Milliókat keres a háborún az olajmilliárdos Kapitány István

A lap azt írja, a Shell LNG-üzletága a legnagyobb nyertesek között van. Nem véletlen, hogy Kapitány is az LNG-re való átállás mellett, és a rezsicsökkentés és a rezsistop ellen kampányol, jegyzik meg, hozzátéve, a Shell a világ egyik legbotrányosabb cége, felsorolva a legkirívóbb ügyeiket:

  • Afrikában a cég olajfúrásai miatt megölt kilenc aktivista ügyével kerültek gyanúba, a vádakat a cég ugyan tagadja, érdekes módon mégis kártérítést fizetett több aktivista családjának.
  • Miközben a cég vezetői hatalmas összegeket keresnek, a munkásokat a világ legnagyobb részén alulfizetik, és gyötrelmes körülmények között dolgoztatják.
  • Nem törődnek a biztonsággal sem, volt olyan eset, hogy egy tartálykocsijuk felrobbant és több, mint 200-an haltak meg, a vizsgálat a Shell felelősségét állapította meg.
  • A botrányokat úgy próbálják elfedni, hogy politikusokat-például brit parlamenti képviselőket-támogatnak, mindezt egyszerű lobbitevékenységnek nevezve.

A teljes írás ide kattintva olvasható.

