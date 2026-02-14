Ennél gátlástalanabb multicég nem nagyon létezik

Bemutatjuk a Shellt, ahonnan Kapitány István érkezett Magyar Péter mellé: gyilkosságokban való bűnrészességgel, politikusok lefizetésével is vádolták a háborún nyerészkedő olajmultit – olvasható az Ellenpont írásában.
Az Ellenpont korábbi cikkében bemutatta Kapitány Istvánt, azt a magyart, aki a legtöbbet kereste a háborún, és most Magyar Péter mellé került, hogy
garantálja, a Tisza Párt a továbbiakban is a multik érdekeit szolgálja.
Kapitány, a Shell-milliárdos
Az olajmilliárdos Kapitány István a globális olajcég felsővezetőjeként gazdagodott meg. Nem véletlenül,
a Shell hatalmas extraprofitra tett szert a háborúban, mióta egy terrortámadásban az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, a brüsszeli és a háborúpárti nyugati vezetők pedig mindenáron az LNG-re való átállást követelik az olcsó orosz gáz helyett.
A lap azt írja, a Shell LNG-üzletága a legnagyobb nyertesek között van. Nem véletlen, hogy Kapitány is az LNG-re való átállás mellett, és a rezsicsökkentés és a rezsistop ellen kampányol, jegyzik meg, hozzátéve, a Shell a világ egyik legbotrányosabb cége, felsorolva a legkirívóbb ügyeiket:
- Afrikában a cég olajfúrásai miatt megölt kilenc aktivista ügyével kerültek gyanúba, a vádakat a cég ugyan tagadja, érdekes módon mégis kártérítést fizetett több aktivista családjának.
- Miközben a cég vezetői hatalmas összegeket keresnek, a munkásokat a világ legnagyobb részén alulfizetik, és gyötrelmes körülmények között dolgoztatják.
- Nem törődnek a biztonsággal sem, volt olyan eset, hogy egy tartálykocsijuk felrobbant és több, mint 200-an haltak meg, a vizsgálat a Shell felelősségét állapította meg.
- A botrányokat úgy próbálják elfedni, hogy politikusokat-például brit parlamenti képviselőket-támogatnak, mindezt egyszerű lobbitevékenységnek nevezve.
