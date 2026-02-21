Hírlevél
Witzmann Mihály

Még el sem kezdődött az ajánlásgyűjtés, Siófokon hosszú sor várta a fideszes jelöltet

11 perce
Siófokon kígyózó sorokban várták Witzmann Mihályt, hogy alá tudjanak írni neki. A siófoki körzet fideszes jelöltje közösségi oldalán mondott köszönetet a támogatásért.
"Siófokon, már hosszú sor áll! Még meg sem érkeztem, de már rengetegen vártak az aláírásgyűjtésnél" - adott helyzetjelentést Witzmann Mihály a közösségi oldalán szombat délelőtt. A siófoki választókerület fideszes indulója képeket is mellékelt a nem mindennapi fogadtatásról, amelyeken az látszik, hogy valóban meglepően sokan jelentek meg az ajánlásgyűjtés kezdete előtt.   

Siófokon hosszú sor várta a fideszes jelöltet. Forrás: Facebook

"Győzelem éve lesz"

A politikus szerint 2026 minden szempontból a győzelem éve lesz. Nemcsak a családoknak, a vállalkozásoknak, a fiataloknak, az időseknek, a vidékieknek és a városokban élőknek, hanem a Fidesz-KDNP-nek és Magyarországnak is. Witzmann Mihály posztja végén köszönetet mondott a támogatásért.

Később egy videót is közzétett, amelyben kitért legfőbb ellenfelére, a tiszás Csatári Ernőre is. Szerinte a baloldali politikus agresszív stílusával békétlenséget hozott a környékre. 

A siófoki körzet inkább jobboldalinak mondható. A legutóbbi parlamenti választáson Witzmann Mihály a szavazatok közel 60 százalékát szerezte meg, míg ellenfele, a baloldali összefogás jelöltje, Potocskáné Kőrösi Anita csupán 35 százalékot szerzett. 

 

