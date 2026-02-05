Hírlevél
Akár több százezer forintot is spórolhatnak a fiatalok – mutatjuk a legfontosabb állami támogatásokat

Jelentős anyagi segítséget kaphatnak a fiatalok 2025-ben – hívta fel a figyelmet Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára közösségi oldalán. A kormányzati ifistart.hu oldalon jelenleg több mint 250 különböző támogatás, ösztöndíj és pályázat érhető el, amelyek közül több akár százezres nagyságrendű megtakarítást is jelenthet.
A helyettes államtitkár kiemelte: az ifistart.hu Magyarország legnagyobb, fiatalokat érintő támogatási adatbázisa, ahol élethelyzetek szerint rendszerezve találhatók meg a lehetőségek.

Az egyik legnépszerűbb támogatás az ingyenes nyelvvizsga. A 35 év alatti fiatalok visszaigényelhetik az első sikeres közép- vagy felsőfokú, illetve szaknyelvi nyelvvizsga, valamint az emelt szintű idegen nyelvi érettségi díját. Az összeg felső határa a minimálbér 25 százaléka, ami idén 80 700 forint.

A középiskolások számára is jelentős könnyítés érhető el: a 16. életévüket betöltött tanulók a KRÉTA rendszeren keresztül térítésmentesen végezhetik el az online KRESZ- és elsősegély-tanfolyamokat. 

Az állam az egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségét is átvállalja. Egy autósiskolában mindez akár 100 ezer forintba is kerülne.

A 25 év alatti fiatalok továbbra is féláron utazhatnak a vasúti és helyközi buszjáratokon. A nappali tagozatos diákok számára a kedvezményes országbérlet havi 1890 forintba kerül a korábbi 18 900 forint helyett, míg a vármegyebérlet mindössze 945 forint. A rendszeresen ingázók évente akár 150 ezer forintot is megtakaríthatnak.

A dolgozó, 35 év alatti fiatalok számára komoly segítséget jelenthet a lakhatási támogatás is. A munkáltató havonta legfeljebb 150 ezer forintot adhat kedvező adózás mellett, amely lakásbérletre vagy akár hiteltörlesztésre is felhasználható. Ez éves szinten csaknem kétmillió forintos támogatást jelenthet.

A sikeres szakmai vizsgát tett fiatalok egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak, amelynek összege az eredménytől függően akár 302 ezer forint is lehet, szabadon felhasználható formában.

Nagy-Vargha Zsófia hangsúlyozta: ezek a lehetőségek csak kis részét jelentik annak a 251 támogatásnak, amely elérhető az ifistart.hu oldalon. A cél az, hogy minden fiatal könnyen megtalálja a számára releváns segítséget tanuláshoz, munkakezdéshez és önálló élethez.

 

