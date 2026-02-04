Sulyok Tamás a Sándor-palotában fogadta Chile új elnökét

Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Sándor-palotában fogadta José Antonio Kastot, Chile decemberben megválasztott új államfőjét. A találkozón a két ország 101 éves diplomáciai kapcsolatainak megerősítéséről és a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

A magyar–chilei kapcsolatok további erősítéséről és a közös értékeken alapuló együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a Sándor-palotában. Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta: a 101 éves diplomáciai kapcsolat új szintre léphet, mivel Magyarországot és Chilét a keresztény gyökerű értékek, mindenekelőtt a család központi szerepe köti össze. Fotó. Facebook / Sulyok Tamás

Sulyok Tamás szerint Magyarországot és Chilét összeköti a család védelmének központi szerepe mindkét társadalomban

A köztársasági elnöki hivatal tájékoztatása szerint Sulyok Tamás a megbeszélésen méltatta Magyarország és Chile több mint egy évszázados diplomáciai kapcsolatait, amelyek idén ünneplik fennállásuk 101. évfordulóját. Az államfő hangsúlyozta, hogy a földrajzi távolság ellenére a két országot közös, a keresztény örökségben gyökerező alapvető értékek kötik össze.

Sulyok Tamás kiemelte, hogy Magyarországot és Chilét olyan értékek kapcsolják össze, mint a család védelme és annak központi szerepe a társadalomban. A Sándor-palotában tartott egyeztetésen a felek áttekintették a politikai és gazdasági együttműködés további bővítésének lehetőségeit is, különös tekintettel a következő időszakra.

A köztársasági elnök a találkozóról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Magyarország és Chile diplomáciai kapcsolatai idén már 101 évesek, 2026-tól pedig minden jel szerint újabb szintre emelkedhetnek, politikai és gazdasági téren egyaránt. Erről is folytattunk megbeszélést José Antonio Kast megválasztott chilei elnökkel a Sándor-palotában.”

Sulyok Tamás hozzátette:

Számos globális kérdésben azonos nézeteket vallunk Kast elnökkel, nemzeteinket pedig összekötik a közös keresztény örökségünkben gyökerező alapvető értékek, mint például a család védelme és központi szerepe a társadalomban.”

A találkozó végén José Antonio Kast hivatalos meghívást adott át a magyar államfőnek a márciusban, Santiago de Chilében tartandó elnöki beiktatására. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország közötti kapcsolatok a következő években tovább mélyülhetnek, mind politikai, mind gazdasági területen.