Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

sulyok tamás

Sulyok Tamás: Megrendülten búcsúzom Vásáry Tamástól

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Megrendülten búcsúzom Vásáry Tamástól” – fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági elnök, megemlékezve a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművészről és karmesterről. Az államfő szerint Vásáry Tamás nemcsak kivételes előadó volt, hanem mérce és példakép is, akinek halála pótolhatatlan veszteség a magyar zenei élet számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sulyok tamáselnökvásáry tamás

„Megrendülten búcsúzom Vásáry Tamástól” – fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági elnök, megemlékezve a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművészről és karmesterről.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség Vásáry
Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Az államfő hangsúlyozta: Vásáry Tamás nem csupán előadó volt, hanem mérce és példakép is. Megfogalmazása szerint életműve kiemelkedő és maradandó értéket jelent nemzetünk számára, halála pedig óriási veszteség. Mint korábban beszámoltunk róla, életének 93. évében hunyt el a magyar zenei élet egyik ikonja. Vásáry Tamás nevét a Carnegie Halltól a Budapesti Tavaszi Fesztiválig mindenhol tisztelték, munkássága generációkat inspirált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!