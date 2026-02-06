Sulyok Tamás: Megrendülten búcsúzom Vásáry Tamástól

„Megrendülten búcsúzom Vásáry Tamástól” – fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági elnök, megemlékezve a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművészről és karmesterről.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Az államfő hangsúlyozta: Vásáry Tamás nem csupán előadó volt, hanem mérce és példakép is. Megfogalmazása szerint életműve kiemelkedő és maradandó értéket jelent nemzetünk számára, halála pedig óriási veszteség. Mint korábban beszámoltunk róla, életének 93. évében hunyt el a magyar zenei élet egyik ikonja. Vásáry Tamás nevét a Carnegie Halltól a Budapesti Tavaszi Fesztiválig mindenhol tisztelték, munkássága generációkat inspirált.