Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén, Milánóban.
A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviseli hazánkat.
