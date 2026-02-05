Hírlevél
Az államfő az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekint meg. Sulyok Tamás ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.
Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén, Milánóban.

Budapest, 2026. január 24. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat eskütételén a Sándor-palotában 2026. január 24-én.
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat eskütételén a Sándor-palotában 2026. január 24-én
(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett 

magyar érdekeltségű sporteseményeket tekint meg, ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviseli hazánkat. 

