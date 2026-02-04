Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

Több vádlott, eltérő büntetések

A perben az ötödrendű vádlott, az olasz Gabriella M. hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott. A harmadrendű vádlott, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év – öt évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélték. A vádirat szerint a vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen.

Az ítélet elsőfokú, nem jogerős”

– hangzott el a tárgyaláson.