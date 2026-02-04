Hírlevél
Nagyszabású háborúra készül a NATO Oroszországgal

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

Antifa

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

Első fokon nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság az Antifa-per negyedrendű vádlottját, a magát transzgendernek valló Maja T-t. Az ügy a 2023 februárjában Budapesten elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt indult.
A Fővárosi Törvényszék szerdán hirdetett ítéletet az Antifa-perben: a német Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalták el

Antifa
A fővárosi Antifa-támadás egyik főszereplőjét, Maja T.-t nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság (Fotó: Hatlaczki Balázs)
„Piszkos alku védte meg Magyar Pétert és Ilaria Salist"

Több vádlott, eltérő büntetések

A perben az ötödrendű vádlott, az olasz Gabriella M. hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott. A harmadrendű vádlott, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év – öt évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélték. A vádirat szerint a vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen. 

Az ítélet elsőfokú, nem jogerős”

– hangzott el a tárgyaláson.

