Súlyos veszély a láthatáron – Brüsszel így játszaná ki a pénzünket Ukrajnának

Nemzeti petíciós aláírásgyűjtéséről Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Nemet mondunk a háborúra”, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok egyértelmű üzenetet küldhetnek Brüsszelnek.
Aláírásgyűjtés a háborús tervek ellen
A nemzeti petíció aláírásgyűjtése arra ad lehetőséget, hogy a magyarok kifejezzék: nem kívánják megfizetni a háború árát. A kezdeményezés szerint Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén.
A petíció üzenete, hogy Magyarország nem vállal szerepet Ukrajna finanszírozásában, és elutasítja azokat az uniós döntéseket, amelyek a magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A brüsszeli tervek veszélyeztetnék az ország energiabiztonságát, és jelentős rezsiemelést eredményeznének.
A kezdeményezés hangsúlyozza: a magyar családok pénzét nem lehet háborús célokra fordítani, és nem elfogadható, hogy a konfliktus árát a mindennapi megélhetésen keresztül fizessék meg.