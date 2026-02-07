Súlyos veszély a láthatáron – Brüsszel így játszaná ki a pénzünket Ukrajnának

Hírlevél
Rendkívüli

Sport

Ukrajna

A kezdeményezés célja világos: nemet mondani a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magyar családokat sújtó rezsiemelésre.
Nemzeti petíciós aláírásgyűjtéséről Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Nemet mondunk a háborúra”, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok egyértelmű üzenetet küldhetnek Brüsszelnek.

Nemzeti petíció
Aláírásgyűjtés a háborús tervek ellen

A nemzeti petíció aláírásgyűjtése arra ad lehetőséget, hogy a magyarok kifejezzék: nem kívánják megfizetni a háború árát. A kezdeményezés szerint Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén.

A petíció üzenete, hogy Magyarország nem vállal szerepet Ukrajna finanszírozásában, és elutasítja azokat az uniós döntéseket, amelyek a magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A brüsszeli tervek veszélyeztetnék az ország energiabiztonságát, és jelentős rezsiemelést eredményeznének.

A kezdeményezés hangsúlyozza: a magyar családok pénzét nem lehet háborús célokra fordítani, és nem elfogadható, hogy a konfliktus árát a mindennapi megélhetésen keresztül fizessék meg.

