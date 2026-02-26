Orbán Viktor üzent: A dolgok kezdenek súlyossá válni

„A dolgok kezdenek súlyossá válni, most, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, ez még inkább így van. Ráadásul az európai vezetők tegnap megegyeztek Zelenszkijjel, hogy folytatni fogják a háborút. Úgyhogy egyre több pénzt fog ez elvenni Európától az ukrán állam működésére és a háború pénzelésére is” – jelentette ki a Facebookon megosztott videójában Orbán Viktor.

Magyar Péter a Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kiemelte,

az a kérdés, hogy odaadjuk-e a pénzünket nekik vagy nem. Én eddig erre mindig nemet mondtam. Nekem nagy segítség, hogyha arra az egyértelmű magyar álláspontra tudok hivatkozni, hogy a magyar emberek, akiket megkérdeztünk, nemet mondanak a háború finanszírozására, nem akarják fizetni az ukrán állam működését, és nem fogadják el, hogy a rezsiárakat a háború miatt emeljék.

A miniszterelnök szerint ha azt akarjuk, hogy Magyarország jó pályán maradjon, hogy megvédjük Magyarország családjainak életszínvonalát, akkor ebbe a küzdelembe bele kell állni.