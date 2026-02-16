Szabó Zsófi határozott üzenete: Mi vagyunk a csendes többség!

Szabó Zsófit ismét az ellenzéki szimpatizánsok célkeresztjébe került. A színésznő nyíltan és büszkén képviseli a kormány álláspontját, bár emiatt már korábban is többször kapott negatív kritikát a közösségi médiában. Németh Balázs, a Fidesz képviselőjelöltje a szombati évértékelőn kérdezte őt arról, hogyan viseli a támadásokat.
Szabó Zsófi így nyilatkozott az őt ért támadásokról
A színésznő elmondása szerint a pozitív oldaláról közelíti meg ezt a kérdést. Azt nyilatkozta, hogy
egészen máshogy alakulnak az arányok, mint kívülről tűnnek; a támadók hangosak, ezért többségnek tűnhetnek, viszont sokkal több a csendes, de pozitív visszajelzés. Hozzátette: sajnálatos módon sokan nem merik felvállalni, hogy fideszesek, pontosan a támadásoktól félve.
Beszámolt arról is, hogy sokkal felszabadultabbnak érzi magát, mióta nyíltan kiáll a Fidesz mellett és ez sok erőt ad neki.