A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem adjuk a hadseregünket mások háborújához – videó

Németország már kimerítette légvédelmi rakétakészleteit Ukrajna támogatásában – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország nem fogja feláldozni saját biztonságát mások háborújáért.
Szalay-Bobrovniczky arra utalt, hogy a német külügyminiszter bejelentése szerint elfogytak a légvédelmi rakéták, miközben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius azt sürgette: az európai államok minden rendelkezésre álló eszközt adjanak át Ukrajnának, és ha ez nem elég, pénzzel támogassák a háború folytatását.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: Magyarország nem áldozza fel a saját biztonságát Ukrajnáért (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar – videó

„Nem ezért építettünk modern haderőt”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt években a magyar adófizetők pénzéből ütőképes, 21. századi hadsereget épített fel. Álláspontja szerint ennek célja a nemzeti védelem megerősítése, nem pedig az, hogy a haderő eszközeit más ország konfliktusában használják fel.

Mi magyarok nem azért építettünk az elmúlt években a magyar adófizetők forintjaiból egy ütőképes hadsereget, egy 21. századi modern haderőt, hogy annak az eszközeit mások háborújába odaadjuk”

 – fogalmazott. Hozzátette: amíg a jelenlegi kormány vezeti az országot, Magyarország nem áldozza fel saját biztonságát Ukrajnáért.

