Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem adjuk a hadseregünket mások háborújához – videó

Szalay-Bobrovniczky arra utalt, hogy a német külügyminiszter bejelentése szerint elfogytak a légvédelmi rakéták, miközben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius azt sürgette: az európai államok minden rendelkezésre álló eszközt adjanak át Ukrajnának, és ha ez nem elég, pénzzel támogassák a háború folytatását.
„Nem ezért építettünk modern haderőt”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt években a magyar adófizetők pénzéből ütőképes, 21. századi hadsereget épített fel. Álláspontja szerint ennek célja a nemzeti védelem megerősítése, nem pedig az, hogy a haderő eszközeit más ország konfliktusában használják fel.
Mi magyarok nem azért építettünk az elmúlt években a magyar adófizetők forintjaiból egy ütőképes hadsereget, egy 21. századi modern haderőt, hogy annak az eszközeit mások háborújába odaadjuk”
– fogalmazott. Hozzátette: amíg a jelenlegi kormány vezeti az országot, Magyarország nem áldozza fel saját biztonságát Ukrajnáért.