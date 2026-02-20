Újra hóhelyzet az ország nyugati részén! Telefonon egyeztettem Vámos Zoltánnal, Vas vármegye Területi Védelmi Bizottságának elnökével. Biztosítottam arról, hogy a Magyar Honvédség segítségére számíthatnak, ha szükség lesz rá – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez poénteken.

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában.

A Magyar Honvédség ilyen helyzetekben rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel támogatva a katasztrófavédelmet, tudnak segíteni – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Fotó: Vaol.hu/Giczi Sándor

A miniszter arról tájékoztatott, hogy a vármegyei területi védelem közölte, 10-15 centiméteres a hó, de nem ez okoz gondot, hanem a váltakozó irányú és intenzitású szél, úgyhogy a hófúvás az, ami igazán problémát okoz.

Most azt látható, hogy elzárt település ebben a pillanatban nincsen, de sok műszaki hiba, baleset van és buszok, kamionok kerültek árokba – tették hozzá, kiemelve:

a katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.

A honvédelmi miniszter jelezte, a Magyar Honvédség ilyen helyzetekben rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel támogatva a katasztrófavédelmet, tudnak segíteni.