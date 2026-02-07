Egy olyan sorsot választhatunk 64 nap múlva, amelyben Magyarország folytatja a fejlődést, a gyarapodást, vagy egy olyat, ahol még az unokáink is mások háborújának árát fizetik. Olyan sorsot, ahol a fiataloknak nem kell félniük, hogy elhurcolhatják őket a frontra, vagy egy olyat, ahol mindenkit berántanának - írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki szintén ott volt a háborúellenes gyűlésen Szombathelyen.

Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldala

Nem kicsi a tét. Most még dönthetünk a saját sorsunkról, de ehhez minden békeszerető emberre szükség van.

Április 12-én a biztos választás: a Fidesz!