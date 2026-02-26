Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Honvédség megduplázza a keleti helikopteres képességeket és megerősít 60 kritikus pontot

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán adott tájékoztatást az Egyeztető Törzs ülésén történtekről.

Újabb biztonsági intézkedésekről számolt be a honvédelmi miniszter az Egyeztető Törzs ülését követően. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a kormány nem hagyja, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Fotó: Bruzák Noémi / MTI



Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Minden fenyegetéstől megvédjük Magyarországot és a magyar embereket

Újabb intézkedések a mai Egyeztető Törzsön. Nem hagyjuk, hogy bárki veszélyeztesse a magyarok biztonságát!”

- közölte a miniszter, akinek a tájékoztatása szerint az értekezleten meghallgatta a Honvéd Vezérkar főnökének beszámolóját, amely konkrét lépéseket tartalmazott az ország védelmi képességeinek megerősítésére.

A döntések értelmében az ország keleti részében működő helikopteres képességeket megduplázzák. Emellett előkészítették a kritikus infrastruktúrák listáján szereplő első 20 végpont katonai megerősítését, amelyet már másnap végre is hajtanak. A tárcavezető közölte, hogy az Energiaügyi Minisztérium javaslata alapján további 40 végpontot is kijelöltek, ahol a Honvédség a következő napokban felvonul, megerősítve a Belügyminisztérium erőit.

Mindezt azért tesszük, hogy minden fenyegetéstől megvédjük Magyarországot és a magyar embereket”

- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a lépések a megelőzés és az elrettentés jegyében történnek.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a tegnapi napon tájékoztatták a NATO-t a meghozott intézkedésekről, és a szövetséggel folyamatos a kapcsolattartás.