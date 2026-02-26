Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Aki tagadja, hogy van háború, az nem alkalmas Magyarország védelmére

Hírlevél
Felháborítónak tartja a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak azt a kijelentését miszerint, miszerint „nincs háború”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint aki így nyilatkozik, az nem képes és nem alkalmas Magyarország biztonságának a megvédésére.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán határozott hangvételben reagált Ruszin-Szendi Romulusznak a háború létét tagadó kijelentéseire.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország védelme komoly, felelősségteljes feladat, amely nem tűr valóságtagadást
Felháborítónak tartja a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak azt a kijelentését miszerint, miszerint „nincs háború”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint aki így nyilatkozik, az nem képes és nem alkalmas Magyarország biztonságának megvédésére – Fotó: MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország védelme komoly, felelősségteljes feladat, amely nem tűr valóságtagadást

A honvédelmi miniszter reagálása szerint:

Nincs háború? Romi, olvasol te újságot? Nézed, mi történik körülötted a világban?”

Szalay-Bobrovniczky emlékeztetett arra, hogy 2022. február 24-e óta fegyveres konfliktus zajlik Magyarország szomszédságában, amely százezrek életét követelte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar jogrend egyértelmű, háborúba csak a kormány döntése alapján lehet bárkit küldeni, akár NATO-, akár uniós felhatalmazás esetén.

Ezt mi is pontosan tudjuk. Ameddig ez a kormány van, nem is lesz ilyen”

– fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint azonban egy esetleges kormányváltás esetén más helyzet állhatna elő. Úgy véli, ha az ellenzék kerülne hatalomra, akkor Brüsszel nyomására és Kijev követelésére olyan döntések születhetnének, amelyek Magyarországot is bevonhatnák a háborúba. 

Utána meg kell csinálni a brüsszeli főnökeiteknek azt, amit elvárnak tőletek”

– mondta a honvédelmi miniszter, majd kiemelte, hogy a konfliktus valóság, nem politikai vita tárgya.

Van háború, Romi. Dúl, négy éve, százezrek halnak meg, és benne százával magyarok”

– fogalmazott a bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

