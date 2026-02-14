Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csak Orbán Viktor és kormánya képes kitartani a magyar érdekek mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy jelenleg a legfontosabb kérdés az, legyen egy olyan kormány, amely képes elviselni a külső nyomást, és nem enged a háborús irányba terelő törekvéseknek.

A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi geopolitikai nyomás közepette kizárólag a mostani kormány képes megvédeni Magyarország érdekeit. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, hogy aki egy centit is enged, az veszélybe sodorja az ország jövőjét. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint csak a jelenlegi kormány képes garantálni, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból

A honvédelmi tárca vezetője szerint Orbán Viktor miniszterelnök előrelátásának köszönhetően Magyarország már a konfliktus kezdetén egyértelmű álláspontot rögzített.

Az első pillanattól kezdve leütöttük azt a cölöpöt, amitől nem mozdulunk. Békére van szükség, azonnali tűzszünetre, békére. Mi semmilyen módon, fegyverrel és halált okozó eszközzel ezt a konfliktust nem támogatjuk, és innen nem tágítunk egy tapodtat se”

– fogalmazott a miniszter, aki egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy bármilyen elmozdulás a békepárti állásponttól súlyos következményekkel járna. Szerinte, ha Magyarország engedett volna a kezdeti nyomásnak, az ország ugyanúgy belesodródhatott volna a konfliktusba, mint a XX. század világháborúi idején.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte a magyar emberek támogatásának a jelentőségét is. A most futó nemzeti petíció szerinte lehetőséget ad arra, hogy a társadalom világosan kifejezze álláspontját.

Szükségünk van a magyar emberek kifejezett támogatására, és látható módon fel kell tudnunk mutatni Brüsszelben is, hogy velünk van a magyar társadalom többsége ebben, és egy centit sem moccanunk”

– hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.