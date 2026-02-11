Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csatára fel! A magyarok pénzét nem adjuk mások háborújára

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán tette közzé, hogy a szerdai kormányülés után ő honvédelmi miniszterként már azonnal el is indult Brüsszelbe, hogy ott továbbra is kiálljon a békepárti magyar álláspont képviselete mellett.

A honvédelmi miniszter a kormányülés után azonnal Brüsszelbe indult tárgyalni. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tárgyalás kapcsán elmondta, Magyarország nem támogatja, hogy a magyar emberek pénzét az ukrajnai háború finanszírozására fordítsák Brüsszelben. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Egyértelművé teszem Kaja Kallas számára, hogy a magyarok pénzét nem adjuk az ukrajnai háborúhoz

Csatára fel! A magyarok pénzét nem adjuk mások háborújára!”

- írta bejegyzésében a tárcavezető, aki szerint a következő brüsszeli egyeztetések tétje világos. Meg kell védeni a magyar érdekeket a háborús finanszírozási tervekkel szemben.

Csatába indulunk, a Kormányülésről egyenesen irány Brüsszel! Egyértelművé teszem Kaja Kallas számára, hogy a magyarok pénzét nem adjuk az ukrajnai háborúhoz! A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben!”

- mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ismételten kiállva amellett, hogy a kormány a nemzeti érdekek mentén kíván fellépni az uniós vitákban, és nem támogatja a háború további finanszírozását közös európai forrásokból.