Honvédelmi miniszter: Újra tanácskozik az Egyeztető Törzs az ország biztonságáról

Már szerdán összeült, ma pedig újra tanácskozik az Egyeztető Törzs az ország biztonságáról. A kritikus energetikai infrastruktúra védelmébe a Magyar Honvédség is bekapcsolódik. Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében légtérkorlátozást rendeltek el, drónok nem repülhetnek.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán jelentette be: a szerdai ülésen meghatározta a Honvédség feladatait, amelyek között szerepel a kiemelten fontos infrastruktúra-elemek felderítése és védelme, ami csütörtökön meg is kezdődött. Az Energiaügyi Minisztérium listát adott át a legfontosabb létesítményekről, amelyek biztosítják a gazdaság és a közlekedés zavartalan működését.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky bejelentette, hogy kiemelten fontos infrastruktúra-elemek felderítése csütörtökön meg is kezdődött (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal

Légtérkorlátozás Szabolcsban

A honvédelmi miniszter közölte, hogy a belügyi erők mellett mostantól a Magyar Honvédség is részt vesz a védelemben. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig életbe lépett a légtérkorlátozás, drónok használata tilos.

Nagyon fontos az, hogy a gazdaság és a közlekedés zavartalanságát biztosító energetikai rendszer védelme garantált legyen”

 – fogalmazott a miniszter, aki a lakosság együttműködését is kérte. Hozzátette: az Egyeztető Törzs döntéseiről a továbbiakban is tájékoztatást adnak.

 

 

