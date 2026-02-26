Honvédelmi miniszter: Újra tanácskozik az Egyeztető Törzs az ország biztonságáról

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán jelentette be: a szerdai ülésen meghatározta a Honvédség feladatait, amelyek között szerepel a kiemelten fontos infrastruktúra-elemek felderítése és védelme, ami csütörtökön meg is kezdődött. Az Energiaügyi Minisztérium listát adott át a legfontosabb létesítményekről, amelyek biztosítják a gazdaság és a közlekedés zavartalan működését.
Légtérkorlátozás Szabolcsban
A honvédelmi miniszter közölte, hogy a belügyi erők mellett mostantól a Magyar Honvédség is részt vesz a védelemben. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig életbe lépett a légtérkorlátozás, drónok használata tilos.
Nagyon fontos az, hogy a gazdaság és a közlekedés zavartalanságát biztosító energetikai rendszer védelme garantált legyen”
– fogalmazott a miniszter, aki a lakosság együttműködését is kérte. Hozzátette: az Egyeztető Törzs döntéseiről a továbbiakban is tájékoztatást adnak.