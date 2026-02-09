Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Európában már nem elméletileg, hanem ténylegesen készülnek a háborúra

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán arról írt, hogy személyesen hallgatta meg a francia vezérkari főnök nyilatkozatát, mert szerette volna „eredetiben” érteni, milyen irányba gondolkodnak Európa katonai vezetői.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a közelgő választások egyik legfontosabb tétje az, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni az európai háborúból. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az a kérdés, hogy lesz-e még ország, amely nemet mer mondani a háborúra

Eredetiben akartam meghallgatni, hogy mit mond a francia vezérkarfőnök. Ezt megelőzőleg már európai vezető politikusok is tettek ilyen nyilatkozatot, de az különösen aggasztó, hogy Európa egyik legnagyobb atomhatalmának katonai vezetője így, ebben a tónusban beszél”

- fogalmazott a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky szerint a nyilatkozatok egyértelmű irányváltást jeleznek. Nem feltételes módban, nem jövőbeni lehetőségként, hanem konkrét felkészülésként jelenik meg a háború gondolata az európai diskurzusban. Mint írta:

Nem holnap, nem ‘ha kell’, hanem ma készülnek a háborúra.”

A honvédelmi miniszter arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben Európa ebbe az irányba halad tovább, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

Ha Európa folytatja ezt, csinál egy nagy európai háborút. Magyarországnak pedig ki kell maradnia ebből”

- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki ezzel kapcsolatban világossá tette, hogy a közelgő magyarországi választások egyik kulcskérdése éppen ez lesz.

A most következő választásoknak Magyarországon ez az egyik legfontosabb tétje, képesek leszünk-e ebből kimaradni? A kérdés, hogy lesz-e még ország, amely nemet mer mondani. Amíg rajtunk múlik, Magyarország nemet mond!”

- közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.