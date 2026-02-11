Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

miniszter

Jó hírt hozott a miniszter a honvédelmi alkalmazottaknak

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter örömhírt hozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterhonvédelmi alkalmazottjuttatásSzalay-Bobrovnicky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közzétett videó formájában közölte, hogy egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak.

Piliscsaba, 2026. január 31. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter síremlékének újraavatásán a piliscsabai temetőben 2026. január 31-én. MTI/Kocsis Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nélkülük sincs erős honvédség!

A miniszter kiemelte a honvédelmi alkalmazottak kulcsszerepét és elismerését feléjük. Közlése szerint a kifizetés 

legkésőbb március 16-ig megtörténik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!