Jó hírt hozott a miniszter a honvédelmi alkalmazottaknak

A honvédelmi miniszter örömhírt hozott.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közzétett videó formájában közölte, hogy egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nélkülük sincs erős honvédség!
A miniszter kiemelte a honvédelmi alkalmazottak kulcsszerepét és elismerését feléjük. Közlése szerint a kifizetés
legkésőbb március 16-ig megtörténik.
