Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

miniszter

Erről szólt valójában Magyar Péter müncheni találkozója

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború folytatását sürgető nemzetközi politikai erők újabb lépéseiről beszélt a honvédelmi miniszter kedd esti videójában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a müncheni találkozón egyértelművé tették: több fegyvert és több pénzt akarnak küldeni Ukrajnának, és ebben partnereket is keresnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterMünchenSzalay-Bobrovnicky KristófháborúMagyar Péter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a hétvégén Münchenben ismét összeült az a politikai kör, amely a háború folytatását támogatja. A miniszter szerint a találkozón megerősítették, hogy minden rendelkezésre álló fegyvert az ukrajnai harcok fenntartására kell fordítani, és ahol már nincs fegyver, ott pénzügyi támogatást várnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erről szólt a müncheni találkozó

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy

 a nemzetközi szereplők Magyarország belpolitikai folyamatait is befolyásolni szeretnék, mert olyan kormányt akarnak látni, amely csatlakozik a fegyverszállításokhoz és támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.

 Ez komoly veszélyeket hordoz Magyarország számára. Egy ilyen irányváltás gazdasági következményekkel is járna: megszűnne a rezsicsökkentés, adóemelések jönnének, és jelentős forrásokat vonnának el az országtól a háború finanszírozására.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar választók döntése határozza meg, milyen irányba halad tovább az ország, hiszen csak egy olyan politikai erő képes garantálni a kimaradást a háborús konfliktusból, amely következetesen a béke és a nemzeti érdekek mellett áll.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!