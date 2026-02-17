Erről szólt valójában Magyar Péter müncheni találkozója

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a hétvégén Münchenben ismét összeült az a politikai kör, amely a háború folytatását támogatja. A miniszter szerint a találkozón megerősítették, hogy minden rendelkezésre álló fegyvert az ukrajnai harcok fenntartására kell fordítani, és ahol már nincs fegyver, ott pénzügyi támogatást várnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erről szólt a müncheni találkozó

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy

a nemzetközi szereplők Magyarország belpolitikai folyamatait is befolyásolni szeretnék, mert olyan kormányt akarnak látni, amely csatlakozik a fegyverszállításokhoz és támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.

Ez komoly veszélyeket hordoz Magyarország számára. Egy ilyen irányváltás gazdasági következményekkel is járna: megszűnne a rezsicsökkentés, adóemelések jönnének, és jelentős forrásokat vonnának el az országtól a háború finanszírozására.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar választók döntése határozza meg, milyen irányba halad tovább az ország, hiszen csak egy olyan politikai erő képes garantálni a kimaradást a háborús konfliktusból, amely következetesen a béke és a nemzeti érdekek mellett áll.