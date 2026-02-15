Történelemből melyik a kedvenc időszakod? - tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy diáknak, aki készségesen meg is válaszolta. És mondott még mást is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

- Nekem a II. világháború meg a Hunyadi-korszak.

- Szerinted vannak tanulandó leckék a II. világháborúból? Van olyan, ami a mai nap is érvényes és fontos ezt a szem előtt tartanunk?

- Természetesen. Például én ide helyezném Magyarországnak a szuverenitását, ugyanis ha ezt megtartjuk,

nekünk még van esélyünk arra, hogy egy háborút megfékezzünk és a békét fenn tudjuk tartani.

Számos ilyen helyzet volt egyébként a történelem során is, és mindig adott a lehetőség, hogy úgy döntsön egy nép, hogy úgy fogjunk össze, hogy egy háborút azt megelőzhessünk.

- Erről szól a mai nap is szerintem.