Ha megtartjuk Magyarország szuverenitását, még van esélyünk arra, hogy egy háborút megfékezzünk és a békét fenn tudjuk tartani. Diákot kérdezett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
szalay - bobrovniczky kristófháborúbékehonvédelmi miniszter

Történelemből melyik a kedvenc időszakod? - tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy diáknak, aki készségesen meg is válaszolta. És mondott még mást is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

- Nekem a II. világháború meg a Hunyadi-korszak. 

- Szerinted vannak tanulandó leckék a II. világháborúból? Van olyan, ami a mai nap is érvényes és fontos ezt a szem előtt tartanunk? 

- Természetesen. Például én ide helyezném Magyarországnak a szuverenitását, ugyanis ha ezt megtartjuk, 

nekünk még van esélyünk arra, hogy egy háborút megfékezzünk és a békét fenn tudjuk tartani. 

Számos ilyen helyzet volt egyébként a történelem során is, és mindig adott a lehetőség, hogy úgy döntsön egy nép, hogy úgy fogjunk össze, hogy egy háborút azt megelőzhessünk. 

- Erről szól a mai nap is szerintem.

 

