Minden magyar településen bizonyíték van arra, hogy hazánk sokat szenvedett a háborútól.
„Magyarország nagyon sokat szenvedett a háborúktól. Minden faluban, minden községben, minden városban megvan a nyoma” – mondta el közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A tárcavezető kiemelte,
itt Szombathelyen is hatalmas emlékmű emlékszik a II. világháború áldozataira, azon belül is arra az eseményre, amikor több mint 400-an haltak meg egy szövetséges szőnyegbombázás eredményeképpen. A háború még itt él velünk, még emlékszünk rá, ne ismétlődjön meg!”
A miniszter szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon bármilyen háborúból.
