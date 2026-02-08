„Magyarország nagyon sokat szenvedett a háborúktól. Minden faluban, minden községben, minden városban megvan a nyoma” – mondta el közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető kiemelte,

itt Szombathelyen is hatalmas emlékmű emlékszik a II. világháború áldozataira, azon belül is arra az eseményre, amikor több mint 400-an haltak meg egy szövetséges szőnyegbombázás eredményeképpen. A háború még itt él velünk, még emlékszünk rá, ne ismétlődjön meg!”

A miniszter szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon bármilyen háborúból.