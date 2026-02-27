A honvédelmi miniszter rendkívüli adásban szólal meg

A honvédelmi miniszter pénteken, rendkívüli időpontban lesz Németh Balázs frakciószóvivő vendége az Igazság órája című műsorban. A frakció közlése szerint a megerősített védelem célja az ország energiabiztonságának garantálása, különösen olyan időszakban, amikor a régiót érintő ellátási útvonalak politikai nyomásgyakorlás eszközévé váltak. A kormány az energiabiztonság kérdését nem tekinti pusztán gazdasági ügynek, hanem nemzetbiztonsági kérdésként kezeli.