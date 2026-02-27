Hírlevél
Rendkívüli

Választás 2026

Műsorváltozást jelentett be a Fidesz frakciója: rendkívüli időpontban érkezik az Igazság órájába Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A döntés hátterében az áll, hogy a kormány megerősíti a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét az ukrán olajblokád miatt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf megszólalása annak köszönhető, hogy Orbán Viktor elrendelte a stratégiai fontosságú energetikai létesítmények fokozott védelmét, miután az ukrán kormány az olajszállítások leállításával gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára. A további akciók sem zárhatók ki, amelyek a magyar energiarendszer működését célozhatják.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a rendkívüli helyzetre való tekintettel lesz az Igazság órája vendége (Forrás: MTI)

 

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

A honvédelmi miniszter rendkívüli adásban szólal meg

A honvédelmi miniszter pénteken, rendkívüli időpontban lesz Németh Balázs frakciószóvivő vendége az Igazság órája című műsorban. A frakció közlése szerint a megerősített védelem célja az ország energiabiztonságának garantálása, különösen olyan időszakban, amikor a régiót érintő ellátási útvonalak politikai nyomásgyakorlás eszközévé váltak. A kormány az energiabiztonság kérdését nem tekinti pusztán gazdasági ügynek, hanem nemzetbiztonsági kérdésként kezeli.

