Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna mindenféle műszaki indok nélkül elzárta és elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig „zsaroló államként lép fel”, amely „olajblokád” alatt tartja Magyarországot.

A helyzet éleződésének megelőzése érdekében jött létre az Egyeztető Törzs, amelynek feladata a kritikus infrastruktúra, azaz az energetikai rendszer elemei védelmének megerősítse”

– közölte a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M1 reggeli műsorában elmondta, ezeket most is védik, de a honvédség is csatlakozik majd ehhez: a szerdai alakuló ülésen priorizálták az Energiaügyi Minisztériumtól kapott listát, az ezen szereplő objektumok felderítése zajlik most, majd nemsokára megindul a honvédség fokozatos kitelepülése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalommal kapcsolatban elmondta, hogy a polgári, kül- és belföldi pilóta nélküli repülőket korlátozzak, az államiakat ez nem érinti, valamint a klasszikus légi közlekedést sem.

A miniszter azt is mondta, az ukrán nyomásgyakorlás arra irányul, hogy káoszt, zűrzavart okozzon, és a magyar választókat elbizonytalanítsa az energiaárakon keresztül, ezáltal pedig olyan kormány alakuljon, amely nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, támogatja Ukrajna további háborús ambícióit, és leválasztja az olcsó orosz nyersanyagról Magyarországot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.

Az EU „ezzel szemben ránk helyez nyomást” Ukrajna finanszírozásának, a háború folytatásának, és Ukrajna uniós tagságának előmozdításának érdekében – fűzte hozzá.