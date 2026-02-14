Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Komolyan vesszük az ukrán fenyegetéseket és nem hátrálunk meg

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán publikált videós üzenetében határozottan elutasította az Ukrajnából sorra érkező fenyegetéseket.

Nyilatkozatban reagált az Ukrajnából érkező fenyegető kijelentésekre a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf határozottan kijelentette, hogy Magyarország nem enged a nyomásnak, és továbbra sem ad pénzt, fegyvert vagy katonákat a háborúba. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Akárhogyan fenyegetőznek, mi nem engedünk

Komolyan vesszük ezeket, de nem hátrálunk meg!”

- fogalmazott a tárcavezető, majd hangsúlyozta, hogy bármilyen nyomás is éri Magyarországot, a kormány álláspontja változatlan marad.

A miniszter szerint az újabb fenyegetések is azt mutatják, hogy Magyarországnak nem érdeke egy olyan, „állig felfegyverzett katonai erő” közelsége, amelynek működését jelentős részben külföldi támogatásokból finanszírozzák. A tárcavezető elfogadhatatlannak tartotta ugyanakkor azt, hogy azok fenyegetőznek Magyarországgal szemben, akiknek a létezése az európai adófizetők pénzétől függ.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelművé tette:

Fenyegetőznek Magyarországgal. Ezért határozottan ki kell állnunk amellett, hogy ebbe a háborúba nem sodródunk bele, akárhogyan fenyegetőznek, mi nem engedünk. Se pénz, se fegyver és főleg nem. A magyar fiúkat nem fogjuk beleengedni ebbe az őrültségbe.”

A honvédelmi miniszter szerint a békepárti álláspont és a nemzeti érdekek védelme a jelenlegi helyzetben különösen fontos.