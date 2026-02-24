A következő magyar kormányon múlik, kimaradunk vagy belesodródunk-e a háborúba

Negyedik éve tart a háború, négy év pusztítás, százezrek halála. Európai Uniós tagállamok kezdetben rohamsisakok küldéséről beszéltek, mára ott tartunk, hogy a hajlandók koalíciója írásban rögzítette, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, Magyarország a kezdetek óta elhatározottan a béke mellett állt ki, nem küldünk fegyvereket, halált okozó eszközöket, Ukrajnát humanitárius úton segítjük.

Szalay-Bobrovniczky: Az ukránok káoszt akar előidézni, a Tisza Párt pedig partnerük ebben (Forrás: Facebook)

De mi a hála?

– tette fel a kérdést, majd választ is adott rá. – Az a hála, hogy a háború negyedik évfordulóján Ukrajna zsarolja Magyarországot. Káoszt akar előidézni, és azt akarja, hogy Magyarország belesodródjon Brüsszel háborújába – közölte. A miniszter kiemelte, Ukrajna ebben nincs egyedül.

– Megvan a magyarországi partnere, megvan a magyarországi támogatója, a Tisza Párt összefogott Brüsszellel és Kijevvel, és arra készülnek, hogy azt a kormányt, amely kint tartotta Magyarországot a háborúból, leváltsák április 12-én. Ez a tétje a választásoknak, béke vagy háború, biztonság vagy káosz. Mindez a következő magyar kormányon múlik. A biztos választás a Fidesz – húzta alá.