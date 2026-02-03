Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter egy ripacs udvarló, aki az országot ámulatba akarja ejteni

Magyar Pétert Brüsszelben választották, Brüsszelből zsarolják és Brüsszel akaratát fogja végrehajtani. Ne hagyják megtéveszteni magukat! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.
A miniszter úgy véli, Magyar Péter ripacs udvarlóként az egész országot ámulatba akarja ejteni, hogy mindenki rá szavazzon április 12-én, azonban ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy tudvalévő,
megállapodott az európai „gazdáival”, hogy azt mond a kampányban, amit akar, de utána eljön az európai, brüsszeli hatalom ideje.
Szalay-Bobrovniczky: Ennyi ereje lesz Magyar Péternek
Magyar Péternek nem lenne semmi ereje ahhoz, hogy megtagadja a jelenlegi gazdáinak a parancsait, és azt tenné, amit elvárnak tőle – közölte a miniszter, a következményekkel kapcsolatban pedig így fogalmazott:
Megyünk a háborúba, elveszik a magyarok pénzét, az Brüsszelen keresztül szintén megy a háborúba. Nincs erre szükségünk, a magyarokat meg kell védenünk Magyar Pétertől.”