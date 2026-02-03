Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter egy ripacs udvarló, aki az országot ámulatba akarja ejteni

A Tisza Párt vezérének nem lesz semmi ereje ahhoz, hogy megtagadja a jelenlegi gazdáinak a parancsait, és azt fogja csinálni, amit elvárnak tőle – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyar Péter megállapodott az európai „gazdáival”, hogy azt mond a kampányban, amit akar.

Magyar Pétert Brüsszelben választották, Brüsszelből zsarolják és Brüsszel akaratát fogja végrehajtani. Ne hagyják megtéveszteni magukat! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Facebook videó-bejegyzéséhez. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyar Péter megállapodott az európai „gazdáival”.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP) A miniszter úgy véli, Magyar Péter ripacs udvarlóként az egész országot ámulatba akarja ejteni, hogy mindenki rá szavazzon április 12-én, azonban ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy tudvalévő, megállapodott az európai „gazdáival”, hogy azt mond a kampányban, amit akar, de utána eljön az európai, brüsszeli hatalom ideje.

Szalay-Bobrovniczky: Ennyi ereje lesz Magyar Péternek Magyar Péternek nem lenne semmi ereje ahhoz, hogy megtagadja a jelenlegi gazdáinak a parancsait, és azt tenné, amit elvárnak tőle – közölte a miniszter, a következményekkel kapcsolatban pedig így fogalmazott: Megyünk a háborúba, elveszik a magyarok pénzét, az Brüsszelen keresztül szintén megy a háborúba. Nincs erre szükségünk, a magyarokat meg kell védenünk Magyar Pétertől.”

