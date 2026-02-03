Hírlevél
Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter egy ripacs udvarló, aki az országot ámulatba akarja ejteni

A Tisza Párt vezérének nem lesz semmi ereje ahhoz, hogy megtagadja a jelenlegi gazdáinak a parancsait, és azt fogja csinálni, amit elvárnak tőle – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyar Péter megállapodott az európai „gazdáival”, hogy azt mond a kampányban, amit akar.
Magyar Pétert Brüsszelben választották, Brüsszelből zsarolják és Brüsszel akaratát fogja végrehajtani. Ne hagyják megtéveszteni magukat! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Facebook videó-bejegyzéséhez.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyar Péter megállapodott az európai „gazdáival”, magyarpéter magyar péter ursula von der leyen ursulavonderleyen manfred weber manfredweber
Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP)

A miniszter úgy véli, Magyar Péter ripacs udvarlóként az egész országot ámulatba akarja ejteni, hogy mindenki rá szavazzon április 12-én, azonban ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy tudvalévő,

megállapodott az európai „gazdáival”, hogy azt mond a kampányban, amit akar, de utána eljön az európai, brüsszeli hatalom ideje.

Szalay-Bobrovniczky: Ennyi ereje lesz Magyar Péternek

Magyar Péternek nem lenne semmi ereje ahhoz, hogy megtagadja a jelenlegi gazdáinak a parancsait, és azt tenné, amit elvárnak tőle – közölte a miniszter, a következményekkel kapcsolatban pedig így fogalmazott:

Megyünk a háborúba, elveszik a magyarok pénzét, az Brüsszelen keresztül szintén megy a háborúba. Nincs erre szükségünk, a magyarokat meg kell védenünk Magyar Pétertől.”

