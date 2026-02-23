Blokkolás és energiabiztonság

A miniszter a bejegyzésében úgy fogalmazott: „A magyarokat nem lehet zsarolni!” Szerinte Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, Brüsszel és a Tisza Párt pedig ebben szövetségesként lép fel. Közölte továbbá: amíg Ukrajna zsarolással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, addig a kormány blokkol minden olyan uniós döntést, amelyhez ukrán érdekek fűződnek. Hozzátette, hogy a kabinet elsődleges feladata a magyar emberek és az ország energiabiztonságának megvédése.

A mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti!”

– zárta sorait a Szalay-Bobrovniczky.