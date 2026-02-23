Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Kínos!

Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, miközben zsarolással próbál nyomást gyakorolni hazánkra. A kormány válasza egyértelmű: Magyarország blokkol minden olyan uniós döntést, amely ukrán érdekeket szolgál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófblokkolásUkrajnazsarolásenergiaellátás

Orbán Viktor a Parlament tavaszi ülésszakának kezdetén világossá tette, hogy Magyarország nem enged Ukrajna zsarolásának – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky leszögezte: Magyarország blokkolni fog minden ukrán érdekhez fűződő uniós döntést (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

Blokkolás és energiabiztonság

A miniszter a bejegyzésében úgy fogalmazott: „A magyarokat nem lehet zsarolni!” Szerinte Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, Brüsszel és a Tisza Párt pedig ebben szövetségesként lép fel. Közölte továbbá: amíg Ukrajna zsarolással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, addig a kormány blokkol minden olyan uniós döntést, amelyhez ukrán érdekek fűződnek. Hozzátette, hogy a kabinet elsődleges feladata a magyar emberek és az ország energiabiztonságának megvédése.

A mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti!

– zárta sorait a Szalay-Bobrovniczky.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!